Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»

Дорожный активист объяснил, получится ли третьим мостом разгрузить автомобильный поток в Ярославле Источник: Михали Евраев / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU











В 2025 году в Ярославле должно начаться строительство третьего моста через Волгу, который свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Он станет первым этапом масштабного проекта Карабулинской развязки, заложенной в градостроительный план развития города еще в 1971 году.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, общий требующийся объем финансирования — почти 27,5 миллиарда рублей, с учетом времени строительства и инфляции — около 34 миллиардов рублей. Из них в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено только 4 миллиарда рублей. За остальные деньги придется побороться.

Напомним, мост будут возводить от Тормозного шоссе до улицы Клубной. Кстати, на время строительства моста по шоссе могут ограничить проезд. На фоне приближающейся стройки некоторые ярославцы выразили свои опасения, отметив, что проект может оказаться пустой тратой денег.

Разгрузит ли третий мост Заволжский и Фрунзенский районы от пробок? И где потенциально могут скапливаться заторы после строительства? Свое мнение о новом дорожном объекте в Ярославле в беседе с 76.RU высказал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

— Пиковый трафик из центра по Московскому проспекту в сторону проспекта Фрунзе и вечерний обратно однозначно дают понять, что сложившиеся потоки из Заволжского района на Липовую слишком незначительны, чтоб с помощью третьего моста пытаться убрать пробки в районе Октябрьского. В данный момент этот проект имеет смысл рассматривать как альтернативу ЮЗОД для проезда в Вологодском направлении. Соответственно, увеличится нагрузка на улицу Маяковского и проспект Машиностроителей. Не думаю, что первое время поток будет значительным, но если власти решат пустить большегрузный транспорт, то это «убьет» дороги, которыми пользуются горожане. Со временем потоки изменятся, но не думаю, что значительно. Пропускная способность Тормозного шоссе не позволит вместить в себя большое число автомобилей. А значит, третий мост, скорее всего, повторит судьбу Юбилейного. Трафик будет, но основная нагрузка по-прежнему будет лежать на Октябрьском, — считает он.

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