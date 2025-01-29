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Дороги и транспорт Карабулинская развязка «Это не решит транспортную проблему»: ярославцы поспорили о строительстве третьего моста

«Это не решит транспортную проблему»: ярославцы поспорили о строительстве третьего моста

Что читатели 76.RU думают о ситуации с пробками в городе

2 273
24 комментария

Мнения жителей региона по поводу проекта разделились

Источник:

Жители Ярославля поспорили о необходимости строительства третьего моста через Волгу. Воплощение дорогостоящего проекта в жизнь, кажется, не за горами. Недавно его одобрила Главгосэкспертиза, а власти планируют начать работы уже в 2025 году. Они предупредили, что денег на мост требуется много.

Мнения жителей города по поводу того, поможет ли мост побороть проблему пробок в Ярославле, разделились. Публикуем их высказывания.

Гость

— Этот мост давно еще надо было построить. Делают всё наоборот, понастроили новостроек, теперь не знают, как быть.

Гость

 Этот мост — не решение проблем для горожан, но их усугубление. Дальнейшая скученность, теснота, толчея — всего лишь реальность.

Гость

— Будущее ради четырехколесных повозок? Нужно уменьшать количество автотранспорта, и только так можно жить в городе, иначе город превратится в сплошной лабиринт дорог и развязок.

Гость

 На Московском проспекте основная причина пробок — большой поток машин в час пик, когда люди, живущие на Суздалке, Нефтестрое и Липовой едут утром в центр на работу и вечером с работы. Как эту проблему решает третий мост? Очевидно — никак. Аналогичная ситуация и с жителями Заволги, которые стоят в пробках, чтобы также добраться утром в центр и вечером обратно. Логично было бы начать с Карабулинской развязки, разгрузив Московский проспект.

Гость

 Я с вами полностью согласен! Я — водитель почти с 30-летним стажем! И совсем не понимаю значимость этого моста! Карабулинская развязка теоретически избавит от пробок те районы! Но с вводом в эксплуатацию второго моста проблема с пробками не очень-то изменилась! Ну да, грузовой и транзитный транспорт пустили по новому мосту, отчасти разгрузив старый. А юго-западная окружная не везде имеет полноценные четыре полосы. И она не менее загружена чем Московский!

Гость

 Очевидно, что третий мост разгрузит центр, потому что те, кто едет из южной части города в Заволжский район и наоборот, смогут существенно сократить свой путь. И легковой транзит частично пойдет по этому мосту. А вот Карабулинская развязка без моста проблему точно не решит, хотя и она тоже нужна.

Гость

 С вводом Юбилейного моста проблема с пробками не очень-то изменилась? Вы серьезно? Двадцать лет назад машин было в два, а то и в три раза меньше! Уже тогда в час пик за Волгу были пробки гораздо больше, чем сейчас. Если бы сегодня не было второго моста…

Гость

— Для исчезновения пробок на Московском проспекте нужны только мост и грамотное строительство автодорог в огромном жилом районе от речного порта до Липовой включительно. Именно из-за этого района и появились пробки на Московском — пропускная способность участка Фрунзенского шоссе не выдерживает такой нагрузки! Строить эстакаду по улице Гоголя совсем не нужно — это не решает проблему пробок на Московском, а значительно удешевит сам проект и ускорит сроки строительства третьего моста.

Как вы считаете, поможет ли строительство третьего моста избавиться от пробок?

Да, это точно решение проблемы
Нет, нужно искать другие пути
Не знаю
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Карабулинская развязка Третий мост через Волгу Строительство Мнения ярославцев
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Комментарии
24
Гость
1 час
Мост обязательно нужен. Почему многие так узко смотрят. Очень много тех, кто ездит на работу За Волгу или из За Волги . Причем потоки не только с Липовой. Дятьково или Сокола, а так же минуя центр по мосту будут уходить вся Суздалка, Кресты, Нефтяга, район Московского мио проспекта и тот же Перекоп. Ну и соответственно Заволга в эти районы. Думаете мало заволжских работает на ЯНОСе, техуглероде, Судостроительном, Радиозаводе. Далее весь транзит на север, а именно Данилов, Любим, Вологда, Архангельск и т.д. тоже будут уходить по этому мосту, миную центральную часть города. Мост обязательно должен быть.
Гость
1 час
конечно нужен мост!!! какие сомнения, вообще непонятно. куча народу едут на Фрунзе из Заволги, если у кого-то не так, это не значит, что и остальным не нужно. + надо до ума довести окружную, чтоб по две полосы и круглая окружность, а не местами по чуть-чуть
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