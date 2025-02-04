Для ранних пташек: стало известно утреннее расписание транспорта в Ярославле

Общественный транспорт начинает работу в Ярославле в половину пятого утра. В пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта на запрос портала 76.RU озвучили самые ранние рейсы.
Расписание автобусов в Ярославле:
автобусы — № 8 (04:57), № 19К (04:54), № 25 (04:40), № 30 (04:55), № 79 (04:50);
троллейбусы — № 8 (04:30), № 9 (04:50);
трамваи — № 5К (04:44), № 7К (04:34).
Подробное расписание можно посмотреть на сайте общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.
Самые ранние маршруты
Автобусные маршруты:
№ 8 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15-й мкр;
№ 19К — улица Гудованцева — Красная площадь;
№ 25 — 15-й мкр — Машприбор;
№ 30 — Ярославль-Главный — Машприбор;
№ 79 — ТЦ «Аксон» — поселок Куйбышева.
Троллейбусные маршруты:
№ 8 — улица Волгоградская — Торговый переулок;
№ 9 — улица Нефтяников — ЯШЗ.
Трамвайные маршруты:
№ 5К — трамвайное депо — улица Чкалова;
№ 7К — трамвайное депо — улица Свердлова.
Жители Ярославля обратились к властям с просьбой продлить работу электробусов № 50, которые курсируют от остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте до «15-й мкр» в Брагине. Многие отмечали, что последний рейс транспорт начинает выполнять в 21:00, однако не все после работы успевают добраться до дома.
Мы публиковали список самых поздних маршрутов с разъяснением о том, на чем ярославцы могут добраться по городу после 23:00.