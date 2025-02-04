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Дороги и транспорт Для ранних пташек: стало известно утреннее расписание транспорта в Ярославле

Для ранних пташек: стало известно утреннее расписание транспорта в Ярославле

Первый троллейбус выезжает из депо в 04:30

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2 комментария
На чем уехать в Ярославле утром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа чем уехать в Ярославле утром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На чем уехать в Ярославле утром

Источник:

Общественный транспорт начинает работу в Ярославле в половину пятого утра. В пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта на запрос портала 76.RU озвучили самые ранние рейсы.

Расписание автобусов в Ярославле:

  • автобусы — № 8 (04:57), № 19К (04:54), № 25 (04:40), № 30 (04:55), № 79 (04:50);

  • троллейбусы — № 8 (04:30), № 9 (04:50);

  • трамваи — № 5К (04:44), № 7К (04:34).

Подробное расписание можно посмотреть на сайте общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.

Самые ранние маршруты

Автобусные маршруты:

  • № 8 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15-й мкр;

  • № 19К — улица Гудованцева — Красная площадь;

  • № 25 — 15-й мкр — Машприбор;

  • № 30 — Ярославль-Главный — Машприбор;

  • № 79 — ТЦ «Аксон» — поселок Куйбышева.

Троллейбусные маршруты:

  • № 8 — улица Волгоградская — Торговый переулок;

  • № 9 — улица Нефтяников — ЯШЗ.

Трамвайные маршруты:

  • № 5К — трамвайное депо — улица Чкалова;

  • № 7К — трамвайное депо — улица Свердлова.

Жители Ярославля обратились к властям с просьбой продлить работу электробусов № 50, которые курсируют от остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте до «15-й мкр» в Брагине. Многие отмечали, что последний рейс транспорт начинает выполнять в 21:00, однако не все после работы успевают добраться до дома.

Мы публиковали список самых поздних маршрутов с разъяснением о том, на чем ярославцы могут добраться по городу после 23:00.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Мы поедем мы помчимся на работу утром ранним!
Гость
1 час
Какой же я старый, еще помню те времена, когда автобус 9 маршрута свой первый рейс с Холодмаша начинал в 5 утра.
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