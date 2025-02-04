Для ранних пташек: стало известно утреннее расписание транспорта в Ярославле

На чем уехать в Ярославле утром Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Общественный транспорт начинает работу в Ярославле в половину пятого утра. В пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта на запрос портала 76.RU озвучили самые ранние рейсы.

Расписание автобусов в Ярославле:

автобусы — № 8 (04:57), № 19К (04:54), № 25 (04:40), № 30 (04:55), № 79 (04:50);

троллейбусы — № 8 (04:30), № 9 (04:50);

трамваи — № 5К (04:44), № 7К (04:34).

Подробное расписание можно посмотреть на сайте общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.

Самые ранние маршруты Узнать Автобусные маршруты: № 8 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15-й мкр;

№ 19К — улица Гудованцева — Красная площадь;

№ 25 — 15-й мкр — Машприбор;

№ 30 — Ярославль-Главный — Машприбор;

№ 79 — ТЦ «Аксон» — поселок Куйбышева. Троллейбусные маршруты: № 8 — улица Волгоградская — Торговый переулок;

№ 9 — улица Нефтяников — ЯШЗ. Трамвайные маршруты: № 5К — трамвайное депо — улица Чкалова;

№ 7К — трамвайное депо — улица Свердлова.

Жители Ярославля обратились к властям с просьбой продлить работу электробусов № 50, которые курсируют от остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте до «15-й мкр» в Брагине. Многие отмечали, что последний рейс транспорт начинает выполнять в 21:00, однако не все после работы успевают добраться до дома.