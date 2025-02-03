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Дороги и транспорт инфографика На чем уехать домой в Ярославле вечером: топ поздних автобусов

На чем уехать домой в Ярославле вечером: топ поздних автобусов

Публикуем расписание общественного транспорта

621
5 комментариев
На каком транспорте уехать из центра после 23:00 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа каком транспорте уехать из центра после 23:00 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На каком транспорте уехать из центра после 23:00

Источник:

Ярославские власти пересмотрят расписание общественного транспорта после просьбы горожан продлить работу электробусов № 50 («Крестобогородская» — «15 МКР»). Жители обратили внимание, что транспорт, который пустили на смену трамвая до Дзержинского района, работает до 21:00 — не все успевают на последний рейс.

Мы решили узнать в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на чем можно добраться в позднее вечернее время. Публикуем расписание.

Как вечерами уехать в Ярославле с окраин

Как уточнили нашему порталу в пресс-службе Министерства, самые долго работающие: это автобусный маршрут № 30 (Ярославль Главный — Машприбор), троллейбусный — № 9 (Улица Нефтяников — ЯШЗ), трамвайный — № 5К (Трамвайное депо — Улица Чкалова).

Кроме того, последний рейс в 23:00 начинают выполнять 36 маршрутов:

  • автобусы: № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 41, 41А, 41Б, 42, 49, 53, 56, 57, 71С, 79, 97С, 99;

  • троллейбусы: № 1, 3, 4, 5, 8, 9;

  • трамваи: № 1, 5К, 7К.

Последний рейс автобусы в Ярославле начинают выполнять в 23:00 | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПоследний рейс автобусы в Ярославле начинают выполнять в 23:00 | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Последний рейс автобусы в Ярославле начинают выполнять в 23:00

Источник:

Подробное расписание можно посмотреть на сайте Общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.

Поздние маршруты общественного транспорта в Ярославле

Автобусные:

  • № 1 — улица Волгоградская — 5-й мкр;

  • № 2 — улица Большие Полянки — ЯШЗ;

  • № 4 — улица Ярославская — Ярославль Главный;

  • № 6 — ЯШЗ — НЗКИ;

  • № 8 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15-й мкр;

  • № 9 — Ярославль Главный — ТЦ «Аксон»;

  • № 11 — Ярославль Главный — 15 МКР;

  • № 17 — ЯШЗ — Поселок Ивняки;

  • № 21 — Красная площадь — Очапки;

  • № 22 — ЯМЗ — Нижний поселок;

  • № 23 — Областная больница — 15-й мкр;

  • № 24 — ЯШЗ — Долматово;

  • № 30 — Ярославль Главный — Машприбор;

  • № 32 — гипермаркет «Глобус» — 15-й мкр;

  • № 33 — ПАТП № 1 — Областная больница;

  • № 41 — Ярославль Главный — поселок Прибрежный;

  • № 41А — ТРК «Ярославский Вернисаж» — поселок Куйбышева;

  • № 41Б — Богоявленская площадь — поселок Куйбышева;

  • № 42 — 15-й мкр — поселок Куйбышева;

  • № 49 — Улица Ярославская — 15-й мкр;

  • № 53 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — гипермаркет «Глобус»;

  • № 56 — поселок Прибрежный — Машприбор;

  • № 57 — фабрика «Красный Перевал» — улица Гудованцева;

  • № 71С — ТРК «Ярославский Вернисаж» — Холодмаш;

  • № 79 — ТЦ «Аксон» — поселок Куйбышева;

  • № 97С — фабрика «Красный Перевал» — улица Большие Полянки;

  • № 99 — гипермаркет «Глобус» — Ярославль Главный.

Троллейбусные:

  • № 1 — Ярославль Главный — ЯШЗ;

  • № 3 — Ярославль Главный — фабрика «Красный Перевал»;

  • № 4 — Торговый переулок — фабрика «Красный Перевал»;

  • № 5 — улица Рыкачёва — Ярославль Главный;

  • № 8 — улица Волгоградская — Торговый переулок;

  • № 9 — улица Нефтяников — ЯШЗ.

Трамвайные:

  • № 1 — улица Свердлова — улица Чкалова;

  • 5К — трамвайное депо — улица Чкалова;

  • 7К — трамвайное депо — улица Свердлова.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Вместимость очень маленькая народу много едит
Гость
1 час
А вечером вообще из центра города даже не уехать домой,транспорт грязный ей богу
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