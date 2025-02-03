На чем уехать домой в Ярославле вечером: топ поздних автобусов

Ярославские власти пересмотрят расписание общественного транспорта после просьбы горожан продлить работу электробусов № 50 («Крестобогородская» — «15 МКР»). Жители обратили внимание, что транспорт, который пустили на смену трамвая до Дзержинского района, работает до 21:00 — не все успевают на последний рейс.
Мы решили узнать в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на чем можно добраться в позднее вечернее время. Публикуем расписание.
Как вечерами уехать в Ярославле с окраин
Как уточнили нашему порталу в пресс-службе Министерства, самые долго работающие: это автобусный маршрут № 30 (Ярославль Главный — Машприбор), троллейбусный — № 9 (Улица Нефтяников — ЯШЗ), трамвайный — № 5К (Трамвайное депо — Улица Чкалова).
Кроме того, последний рейс в 23:00 начинают выполнять 36 маршрутов:
автобусы: № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 41, 41А, 41Б, 42, 49, 53, 56, 57, 71С, 79, 97С, 99;
троллейбусы: № 1, 3, 4, 5, 8, 9;
трамваи: № 1, 5К, 7К.
Подробное расписание можно посмотреть на сайте Общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.
Поздние маршруты общественного транспорта в Ярославле
Автобусные:
№ 1 — улица Волгоградская — 5-й мкр;
№ 2 — улица Большие Полянки — ЯШЗ;
№ 4 — улица Ярославская — Ярославль Главный;
№ 6 — ЯШЗ — НЗКИ;
№ 8 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15-й мкр;
№ 9 — Ярославль Главный — ТЦ «Аксон»;
№ 11 — Ярославль Главный — 15 МКР;
№ 17 — ЯШЗ — Поселок Ивняки;
№ 21 — Красная площадь — Очапки;
№ 22 — ЯМЗ — Нижний поселок;
№ 23 — Областная больница — 15-й мкр;
№ 24 — ЯШЗ — Долматово;
№ 30 — Ярославль Главный — Машприбор;
№ 32 — гипермаркет «Глобус» — 15-й мкр;
№ 33 — ПАТП № 1 — Областная больница;
№ 41 — Ярославль Главный — поселок Прибрежный;
№ 41А — ТРК «Ярославский Вернисаж» — поселок Куйбышева;
№ 41Б — Богоявленская площадь — поселок Куйбышева;
№ 42 — 15-й мкр — поселок Куйбышева;
№ 49 — Улица Ярославская — 15-й мкр;
№ 53 — ТРК «Ярославский Вернисаж» — гипермаркет «Глобус»;
№ 56 — поселок Прибрежный — Машприбор;
№ 57 — фабрика «Красный Перевал» — улица Гудованцева;
№ 71С — ТРК «Ярославский Вернисаж» — Холодмаш;
№ 79 — ТЦ «Аксон» — поселок Куйбышева;
№ 97С — фабрика «Красный Перевал» — улица Большие Полянки;
№ 99 — гипермаркет «Глобус» — Ярославль Главный.
Троллейбусные:
№ 1 — Ярославль Главный — ЯШЗ;
№ 3 — Ярославль Главный — фабрика «Красный Перевал»;
№ 4 — Торговый переулок — фабрика «Красный Перевал»;
№ 5 — улица Рыкачёва — Ярославль Главный;
№ 8 — улица Волгоградская — Торговый переулок;
№ 9 — улица Нефтяников — ЯШЗ.
Трамвайные:
№ 1 — улица Свердлова — улица Чкалова;
5К — трамвайное депо — улица Чкалова;
7К — трамвайное депо — улица Свердлова.