На чем уехать домой в Ярославле вечером: топ поздних автобусов

На каком транспорте уехать из центра после 23:00 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские власти пересмотрят расписание общественного транспорта после просьбы горожан продлить работу электробусов № 50 («Крестобогородская» — «15 МКР»). Жители обратили внимание, что транспорт, который пустили на смену трамвая до Дзержинского района, работает до 21:00 — не все успевают на последний рейс.

Мы решили узнать в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на чем можно добраться в позднее вечернее время. Публикуем расписание.

Как вечерами уехать в Ярославле с окраин

Как уточнили нашему порталу в пресс-службе Министерства, самые долго работающие: это автобусный маршрут № 30 (Ярославль Главный — Машприбор), троллейбусный — № 9 (Улица Нефтяников — ЯШЗ), трамвайный — № 5К (Трамвайное депо — Улица Чкалова).

Кроме того, последний рейс в 23:00 начинают выполнять 36 маршрутов:

автобусы: № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 41, 41А, 41Б, 42, 49, 53, 56, 57, 71С, 79, 97С, 99;

троллейбусы: № 1, 3, 4, 5, 8, 9;

трамваи: № 1, 5К, 7К.

Последний рейс автобусы в Ярославле начинают выполнять в 23:00 Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Подробное расписание можно посмотреть на сайте Общественного транспорта Ярославля и Ярославской области.