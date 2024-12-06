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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Медведи с секирами на башнях: ярославцам показали новые эскизы третьего моста через Волгу

Медведи с секирами на башнях: ярославцам показали новые эскизы третьего моста через Волгу

Публикуем иллюстрации от правительства

514
7 комментариев

Власти показали эскиз третьего моста в Ярославле

Источник:

Вечером 6 декабря ярославские власти показали новые эскизы третьего моста через Волгу в Ярославле. Иллюстрации опубликовали на сайте правительства Ярославской области.

Судя по кадрам, на въездах на мост могут появиться стилизованные башни по типу Знаменской, над которыми возвышается символ Ярославля — медведь с секирой. Проектно-сметная документация на данный момент находится на проверке в Главгосэкспертизе России.

— Нам удалось включить строительство моста через Волгу в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры страны, и в федеральный бюджет на 2026 год уже заложено 4 миллиарда рублей на проведение строительных работ, — рассказывал губернатор Михаил Евраев во время прямой линии 4 декабря.

Власти опубликовали новые эскизы третьего моста через Волгу

Источник:

На въездах могут появиться башни с медведями с секирами

Источник:

Следующим этапом станет определение подрядной организации на строительно-монтажные работы. В планах у властей — начать строительно-монтажные работы в 2025 году.

Напомним, инициативу по строительству моста в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах. Так, большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет, остальные 4% — областной.

Третий мост через Волгу в Ярославле должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки, которая свяжет три района. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.

Предварительно, мост соединит правый берег Волги в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе и левый у улицы Клубной в Заволжском районе. Мост будет четырехполосным, его длина — 1345 метров.

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Не очень, слишком много медведей в городе
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Комментарии
10
Гость
35 минут
Уже даже не смешно на счет медведей!!! Явный перебор!
с++
3 минуты
Мёртвые медведики, это церберы, а Волга, Ахерон. Мост в загробный мир получился. Ещё раз напоминаю, медведь на гербе Ярославля, мёртвый, убит основателем города, играть с мёртвыми не надо
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