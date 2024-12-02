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Дороги и транспорт Два человека пострадали в ДТП в центре Ярославля

Два человека пострадали в ДТП в центре Ярославля

В полиции рассказали о случившемся

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Авария случилась на оживленном перекрестке

Источник:

Утром 2 декабря на пересечении Большой Октябрьской улицы и проспекта Толбухина столкнулись два автомобиля — УАЗ и «Шевроле». ДТП случилось около 5 часов в районе дома № 79.

— В результате столкновения пострадал 54-летний водитель УАЗ. Он получил травмы, не требующие госпитализации, и после оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой с назначением амбулаторного лечения. 48-летний пассажир этого же автомобиля был доставлен в больницу, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 2 декабря в Ярославле случилось еще одно ДТП: из-за сломанного трамвая на Пятерке остановилось движение составов. Людям приходилось пересаживаться на автобусы или идти пешком.

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