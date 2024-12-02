Два человека пострадали в ДТП в центре Ярославля

Утром 2 декабря на пересечении Большой Октябрьской улицы и проспекта Толбухина столкнулись два автомобиля — УАЗ и «Шевроле». ДТП случилось около 5 часов в районе дома № 79.
— В результате столкновения пострадал 54-летний водитель УАЗ. Он получил травмы, не требующие госпитализации, и после оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой с назначением амбулаторного лечения. 48-летний пассажир этого же автомобиля был доставлен в больницу, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, утром 2 декабря в Ярославле случилось еще одно ДТП: из-за сломанного трамвая на Пятерке остановилось движение составов. Людям приходилось пересаживаться на автобусы или идти пешком.