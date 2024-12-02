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Дороги и транспорт Люди шли пешком: стало известно, почему встали трамваи на Пятерке

Люди шли пешком: стало известно, почему встали трамваи на Пятерке

О случившемся рассказали в «Яргорэлектротрансе»

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В Ярославле утром встали трамваи

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Утром 2 декабря в Ярославле остановилось движение трамваев на Пятерке. Об этом жители города сообщили в соцсетях. Людям приходилось пересаживаться на автобусы или идти пешком. В «Яргорэлетротрансе» назвали причину происшествия.

— В 07:07 трамвай маршрута № 1 в районе улицы Юности. Пока его эвакутровали в депо, прошло примерно пятьдесят минут. После этого движение было восстановлено. Сейчас трамвай прошел обследование, отремонтирован, — сообщил директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

На время остановки движения на Пятерке трамваи № 5 ходили из Дзержинского района до Свердлова, трамваи № 1 — от улицы Свердлова до онкобольницы. Сейчас трамваи ходят по обычному расписанию.

А вы на чем добираетесь на работу?

На трамвае
На автобусе
На троллейбусе
На нескольких транспортах с пересадкой
Могу на разном транспорте ехать — что быстрее подойдет
На машине
Не езжу на работу
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