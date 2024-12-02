Люди шли пешком: стало известно, почему встали трамваи на Пятерке

В Ярославле утром встали трамваи Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com











Утром 2 декабря в Ярославле остановилось движение трамваев на Пятерке. Об этом жители города сообщили в соцсетях. Людям приходилось пересаживаться на автобусы или идти пешком. В «Яргорэлетротрансе» назвали причину происшествия.

— В 07:07 трамвай маршрута № 1 в районе улицы Юности. Пока его эвакутровали в депо, прошло примерно пятьдесят минут. После этого движение было восстановлено. Сейчас трамвай прошел обследование, отремонтирован, — сообщил директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

На время остановки движения на Пятерке трамваи № 5 ходили из Дзержинского района до Свердлова, трамваи № 1 — от улицы Свердлова до онкобольницы. Сейчас трамваи ходят по обычному расписанию.