«Позволит разгрузить автобусы»: в Ярославле изменят схему движения трамвая

С 11 ноября в Ярославле изменят схему движения трамвайного маршрута № 5К «Трамвайное депо — улица Чкалова».
В маршрут добавят участок от трамвайного депо до разворотного кольца на улице Елены Колесовой. Там, у дома № 66 по улице Елены Колесовой, будет сделана временная остановка «Улица Александра Невского».
— Нововведение обеспечит транспортное сообщение для жителей улиц Елены Колесовой, Александра Невского и Урицкого. Также продление трамвайного маршрута позволит разгрузить автобусную маршрутную сеть в часы пик, — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Движение трамваев от остановки «Улица Александра Невского» будет начинаться в 04:40, заканчиваться — в 23:13.
Напомним, сейчас в Дзержинском районе проводится замена старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.
Из-за ремонта маршруты трамваев № 5 и 7 сокращены. Сейчас конечной остановкой в Брагине у них является ТЦ «Омега».
До конца 2025 года фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать 2 путепровода (у Лакокраски и моторного завода) и трамвайное депо.