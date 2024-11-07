«Позволит разгрузить автобусы»: в Ярославле изменят схему движения трамвая

В Ярославле трамваю № 5К продлят маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 11 ноября в Ярославле изменят схему движения трамвайного маршрута № 5К «Трамвайное депо — улица Чкалова».

В маршрут добавят участок от трамвайного депо до разворотного кольца на улице Елены Колесовой. Там, у дома № 66 по улице Елены Колесовой, будет сделана временная остановка «Улица Александра Невского».

— Нововведение обеспечит транспортное сообщение для жителей улиц Елены Колесовой, Александра Невского и Урицкого. Также продление трамвайного маршрута позволит разгрузить автобусную маршрутную сеть в часы пик, — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Движение трамваев от остановки «Улица Александра Невского» будет начинаться в 04:40, заканчиваться — в 23:13.

Напомним, сейчас в Дзержинском районе проводится замена старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Из-за ремонта маршруты трамваев № 5 и 7 сокращены. Сейчас конечной остановкой в Брагине у них является ТЦ «Омега».