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Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Позволит разгрузить автобусы»: в Ярославле изменят схему движения трамвая

«Позволит разгрузить автобусы»: в Ярославле изменят схему движения трамвая

Нововведение начнет действовать с 11 ноября

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4 комментария

В Ярославле трамваю № 5К продлят маршрут

С 11 ноября в Ярославле изменят схему движения трамвайного маршрута № 5К «Трамвайное депо — улица Чкалова».

В маршрут добавят участок от трамвайного депо до разворотного кольца на улице Елены Колесовой. Там, у дома № 66 по улице Елены Колесовой, будет сделана временная остановка «Улица Александра Невского».

— Нововведение обеспечит транспортное сообщение для жителей улиц Елены Колесовой, Александра Невского и Урицкого. Также продление трамвайного маршрута позволит разгрузить автобусную маршрутную сеть в часы пик, — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Движение трамваев от остановки «Улица Александра Невского» будет начинаться в 04:40, заканчиваться — в 23:13.

Напомним, сейчас в Дзержинском районе проводится замена старых трамвайных рельсов на новые. Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Из-за ремонта маршруты трамваев № 5 и 7 сокращены. Сейчас конечной остановкой в Брагине у них является ТЦ «Омега».

До конца 2025 года фирма должна заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать 2 путепровода (у Лакокраски и моторного завода) и трамвайное депо.

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Комментарии
4
Гость
13 минут
Трамваи это хорошо,еще юы за Волгу пустили,...
Гость
39 минут
Кольцо называется "Улица Невского", а не Колесовой.
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