«Больше 140 машин передо мной»: в Ярославле выстроилась гигантская очередь на шиномонтаж. Видео

Автомобилисты собрались в очереди на шиномонтаж Источник: Жесть Ярославль / T.me, читатель 76.RU











После Дня жестянщика в Ярославле, который начался утром среды, 30 октября, автомобилисты массово отправились менять резину с летней на зимнюю. Житель города снял на видео очередь из машин на шиномонтаж на Магистральной улице. Запись опубликовали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

— Время — 6:40. Я еще только переобулся. А очередь еще даже не убавляется, вообще. С восьми часов вечера до 6:40. Вот это ажиотаж навели ваши мостовые аварии. Весь народ рванул, даже спать неохота. Больше 140 машин передо мной было, — рассказал оператор.

В одном из шиномонтажей на Магистральной улице в Ярославле сообщили, что на утро 31 октября ожидание составляет около двух часов. Можно приехать без записи в порядке живой очереди.

По словам автора, автомобилисты ждали очереди на замену с вечера прошлого дня Источник: Жесть Ярославль / T.me

Очереди на шиномонтажах стали собираться еще днем 30 октября. По всей видимости, водителей действительно подвигли погодные условия. По информации управления МВД по Ярославской области, за 30 октября в полицию поступило 99 сообщений об авариях в Ярославле и Ярославском районе.

Массовое ДТП, например, произошло на Толбухинском мосту. Судя по кадрам с городских камер, столкнулись не менее 10 авто. Обледеневшие мосты были особенно опасным местом для автомобилистов на летней резине утром 30 октября.

— Так как они промораживаются холодным воздухом со всех сторон, влага на них превратилась в лед. А на дорогах снизу есть коммуникации, да и земля не успела остыть после плюсов на прошлой неделе. Реагенты утром не использовали. Начали обработку уже после аварий, — объяснил 76.RU координатор группы «Дороги Ярославля» и активист «Народного фронта» Темур Абдулаев.

У мэра Ярославля на этот счет иное мнение. В день жестянщика мэр попросил водителей «как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю» и написал следующее:

— Городское предприятие «Горзеленхозстрой» с 15 октября работает в «зимнем» режиме. Тогда же началась началась точечная обработка магистралей жидким реагентом. В частности, на мостах, — заявил мэр. — По ночам на мостах дежурят специалисты, которые при обнаружении гололеда приступают к обработке дорог. Сегодня все мосты Ярославля были обработаны жидким реагентом и будут покрыты противогололедными материалами вновь уже ночью.