НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -4

8 м/c,

зап.

 740мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Очередь на шиномонтаж
Как подготовить машину к зиме
Охрана мостов
Экс-депутат спалил ресторан
Что с «Ашаном»
Ярославна на «Пятнице»
Объединение школ
Когда выпадет снег
День жестянщика: онлайн
«У нас на районе»
Дороги и транспорт «Больше 140 машин передо мной»: в Ярославле выстроилась гигантская очередь на шиномонтаж. Видео

«Больше 140 машин передо мной»: в Ярославле выстроилась гигантская очередь на шиномонтаж. Видео

После дня жестянщика автомобилисты массово отправились менять резину на зимнюю

1 242
23 комментария

Автомобилисты собрались в очереди на шиномонтаж

После Дня жестянщика в Ярославле, который начался утром среды, 30 октября, автомобилисты массово отправились менять резину с летней на зимнюю. Житель города снял на видео очередь из машин на шиномонтаж на Магистральной улице. Запись опубликовали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

— Время — 6:40. Я еще только переобулся. А очередь еще даже не убавляется, вообще. С восьми часов вечера до 6:40. Вот это ажиотаж навели ваши мостовые аварии. Весь народ рванул, даже спать неохота. Больше 140 машин передо мной было, — рассказал оператор.

В одном из шиномонтажей на Магистральной улице в Ярославле сообщили, что на утро 31 октября ожидание составляет около двух часов. Можно приехать без записи в порядке живой очереди.

По словам автора, автомобилисты ждали очереди на замену с вечера прошлого дня

Очереди на шиномонтажах стали собираться еще днем 30 октября. По всей видимости, водителей действительно подвигли погодные условия. По информации управления МВД по Ярославской области, за 30 октября в полицию поступило 99 сообщений об авариях в Ярославле и Ярославском районе.

Массовое ДТП, например, произошло на Толбухинском мосту. Судя по кадрам с городских камер, столкнулись не менее 10 авто. Обледеневшие мосты были особенно опасным местом для автомобилистов на летней резине утром 30 октября.

— Так как они промораживаются холодным воздухом со всех сторон, влага на них превратилась в лед. А на дорогах снизу есть коммуникации, да и земля не успела остыть после плюсов на прошлой неделе. Реагенты утром не использовали. Начали обработку уже после аварий, — объяснил 76.RU координатор группы «Дороги Ярославля» и активист «Народного фронта» Темур Абдулаев.

У мэра Ярославля на этот счет иное мнение. В день жестянщика мэр попросил водителей «как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю» и написал следующее:

— Городское предприятие «Горзеленхозстрой» с 15 октября работает в «зимнем» режиме. Тогда же началась началась точечная обработка магистралей жидким реагентом. В частности, на мостах, — заявил мэр. — По ночам на мостах дежурят специалисты, которые при обнаружении гололеда приступают к обработке дорог. Сегодня все мосты Ярославля были обработаны жидким реагентом и будут покрыты противогололедными материалами вновь уже ночью.

Мы рассказываем о последствиях дня жестянщика в Ярославле в онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть в фоторепортаже, как ярославцы выбирались из вечерних пробок.

ПО ТЕМЕ
ДТП День жестянщика Шиномонтаж Очередь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Инженер1
1 час
Ха-ха-ха! День год кормит.
Гость
1 час
Быстрее самому колёса поменять, чем стоять в очереди. Ещё и денег на пиво сэкономишь.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой». Семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление