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Происшествия Машины скользили по мосту: появилось видео момента массового ДТП в Ярославле

Машины скользили по мосту: появилось видео момента массового ДТП в Ярославле

Публикуем запись с городских камер

2 367
13 комментариев

В соцсетях опубликовали момент массовой аварии на мосту

Появились видео момента массового ДТП на Толбухинском мосту в Ярославле, которое произошло в 7 утра 30 октября.

В полиции по состоянию на 13:03 не смогли ответить, сколько конкретно машин попало в ДТП и есть ли пострадавшие. Однако, судя по кадрам с городских камер, столкнулись не менее 10 авто.

Кадры с места ДТП

Массовая авария на Толбухинском мосту — не единственное происшествие, которое случилось утром 30 октября. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 08:05, в городе произошло не менее восьми ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщали о пробках на Юбилейном мосту, проспекте Октября, улице Добрынина и Суринском.

Как сообщили в мэрии, дорожники накануне «дня жестянщика» начали обрабатывать дороги жидким реагентом.

О ситуации на дорогах Ярославля оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
13
Гость
1 час
Поразило бесстрашие мужика, который лез под несущиеся на него машины со знаком аварийной остановки.
Гость
1 час
зачем он встал?
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