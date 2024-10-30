Машины скользили по мосту: появилось видео момента массового ДТП в Ярославле

Появились видео момента массового ДТП на Толбухинском мосту в Ярославле, которое произошло в 7 утра 30 октября.
В полиции по состоянию на 13:03 не смогли ответить, сколько конкретно машин попало в ДТП и есть ли пострадавшие. Однако, судя по кадрам с городских камер, столкнулись не менее 10 авто.
Массовая авария на Толбухинском мосту — не единственное происшествие, которое случилось утром 30 октября. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 08:05, в городе произошло не менее восьми ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщали о пробках на Юбилейном мосту, проспекте Октября, улице Добрынина и Суринском.
Как сообщили в мэрии, дорожники накануне «дня жестянщика» начали обрабатывать дороги жидким реагентом.
О ситуации на дорогах Ярославля оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.