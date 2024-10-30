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Дороги и транспорт «Полчаса — две остановки»: как ярославцы выбирались из пробки в «День жестянщика». Фоторепортаж

«Полчаса — две остановки»: как ярославцы выбирались из пробки в «День жестянщика». Фоторепортаж

Транспортный затор в городе начался рано утра

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4 комментария

Смотрим, как ярославцы добирались до дома в День жестянщика

Вечером 30 октября Ярославль встал в 10-балльные пробки. Парализовало движение в центре города, в частности на улице Свободы, Победы, Советской, Толубинскому проспекту.

— Сел в автобус на Комсомольской улице. Народу в транспорте — не протолкнуться. Две остановки до Большой Федоровской ехали где-то полчаса. Просто ужас, — поделился читатель 76.RU Илья, разъяренный ситуацией на дорогах.

Фотограф 76.RU прошелся по центру Ярославля и запечатлел транспортный коллапс в городе.

К шести вечера Ярославль встал в 10-балльные пробки

На остановках начали собираться толпы ярославцев

Парализовало движение в центре города

Мэр Артем Молчанов обратился к ярославцам. Глава города попросил всех автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю и соблюдать ПДД

Автобусы были забиты пассажирами

Транспортный коллапс в Ярославле длится с раннего утра 30 октября. Как сообщили 76.RU в полиции, 52 сообщения о ДТП поступило в отделении УМВД за первую половину дня

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки образовались не только в центре города, но и в районах. В частности, за Волгой, в Брагине на Перекопе и Фрунзе

А как вы добирались до дома, пишите в комментариях

О ситуации на дорогах Ярославля оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
4
Гость
24 минуты
Тоже самое было у соседей, вертикаль власти идёт из масквы и работает по одному плану
Гость
40 минут
Спасибо вам за ваш великий подвиг, товарищ генеральный секретарь.
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