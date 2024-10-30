Дороги и транспорт «Полчаса — две остановки»: как ярославцы выбирались из пробки в «День жестянщика». Фоторепортаж
«Полчаса — две остановки»: как ярославцы выбирались из пробки в «День жестянщика». Фоторепортаж
Транспортный затор в городе начался рано утра
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Вечером 30 октября Ярославль встал в 10-балльные пробки. Парализовало движение в центре города, в частности на улице Свободы, Победы, Советской, Толубинскому проспекту.
— Сел в автобус на Комсомольской улице. Народу в транспорте — не протолкнуться. Две остановки до Большой Федоровской ехали где-то полчаса. Просто ужас, — поделился читатель 76.RU Илья, разъяренный ситуацией на дорогах.
Фотограф 76.RU прошелся по центру Ярославля и запечатлел транспортный коллапс в городе.