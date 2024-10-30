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Происшествия онлайн-трансляция Десятки машин пострадали в ДТП. В Ярославле день жестянщика: онлайн

Десятки машин пострадали в ДТП. В Ярославле день жестянщика: онлайн

Автомобилисты предупреждают: выбирайте пути объезда

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4 комментария

Массовое ДТП собралось на выезде с Богоявленской площади на Московский проспект

Утром 30 октября в Ярославле начался день жестянщика. После ночных заморозков на главных переправах города собрались массовые аварии. Пробки растут сразу в нескольких районах.

В этой онлайн-трансляции публикуем фото и видео с места аварий, а также рассказываем, где не проехать. Будьте аккуратнее на дорогах!

Анастасия Вязигина

Пока весь город стоит в пробках ярославцы в соцсетях задались вопросом — как можно было предупредить день жестянщика.

— Может коммунальные службам тоже надо поработать? Ведь судя по карте аварий достаточно обработать мосты, — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Мы запросили информацию об обработке дорог в мэрии. Ответ обязательно опубликуем.

Анастасия Вязигина

Обнаружен еще одни затор. Растет пробка в Заволжском районе на проспекте Авиаторов.

Анастасия Вязигина

Какой погоды ждать?

Синоптики просят автомобилистов поторопиться, уже в ночь на 1 ноября прогнозируют -2 градуса в Ярославле. В регионе началось предзимье.

— Сегодня днем ожидается переменная облачность, +4…+6 °C, ветер южный, сильный, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. . Вечером — сильный дождь. Ближайшей ночью малооблачная погода, сильный дождь, температура +4…+6 °C. Давление немного ниже нормы, — пишут в прогнозе.

Погода по дням:

  • 31 октября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +4…+6 °C, днем +2…+4 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду;

  • 1 ноября, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем 0…-2 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 метров в секунду;

  • 2 ноября, ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем 0…-2 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 17 метров в секунду.

Анастасия Вязигина

Пробка на Юбилейный мост в сторону Заволжского района растянулась на несколько километров. Видео с места прислала в редакцию читательница.

— Пробка новый мост в сторону Заволги, — предупредила ярославна.

Пробка на въезд на Юбилейный мост

Анастасия Вязигина

Еще одну аварии сняли на видео ярославцы у Моторного завода. На дороге столкнулись не менее четырех машин.

У Моторного завода столкнулись не менее четырех машин

Анастасия Вязигина

Если вы стали очевидцем ДТП, присылайте фото и видео в редакцию. Мы на связи во «ВКонтакте» и в Telegram.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия Вязигина

К 08:30 дорожная обстановка в городе стала чуть лучше. По-прежнему затруднен проезд на съезде с Толбухинского моста, где, как сообщают очевидцы, также случилась массовая авария.

Автомобилисты стоят на Мышкинском проезде и Большой Октябрьской улице. Растет затор в Красноперекопском районе на улицах 8 Марта и Носкова.

Анастасия Вязигина

По словам очевидцев, также аварии случились у моторного завода на проспекте Октября со стороны Дзержинского района.

— Столкнулись четыре автомобиля. Пробка в центре в сторону Москвы. Будьте внимательны, — пишут читатели 76.RU.

Анастасия Вязигина

У нас, кстати, есть актуальный обзор на шины. Как оказалось, в отличие от рынка автомобилей, в России остались иностранные производители шин. Изучаем цены на хорошие зимние шины и их китайские клоны.

Анастасия Вязигина

А вы переобули резину на своем авто?

Да, еще в выходные
Не успел
А я на общественном транспорте!
Анастасия Вязигина

Синоптики еще в пятницу, 25 октября, предупреждали автомобилистов о смене летней резины на зимнюю.

Заморозки должны были прийти в регион еще в выходные, но погода дала ярославцам возможность подготовиться.

Анастасия Вязигина

Видео с места аварии

После удара машины раскидало по проезжей части

Анастасия Вязигина

Видео с места аварии на мосту, ведущем к Московскому проспекту. Как сообщают читатели 76.RU, в сторону центра проезд свободный.

— Наша полоса чистая. Движение есть, — передают ярославцы.

Судя по кадрам с места аварии, машины раскидало по полосам в сторону Московского проспекта.

Со стороны Московского проспекта в центр проезд свободнее

Анастасия Вязигина

Пробки 7 баллов

К 8 утра пробки в городе достигли 7 баллов.

Из-за аварии на мосту через Которосль растет пробка из центра

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Массовая авария ДТП Пробка Гололед День жестянщика
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Комментарии
4
Гость
12 минут
Наберут по объявлению! А с речным песком в Великой Стране, тоже нынче туго? Про соляную смесь, а тем более про реагенты, мечтать не смеем!😂😂😂 По-зо-ри-ще!🖕
Гость
26 минут
в стране бардак
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