Десятки машин пострадали в ДТП. В Ярославле день жестянщика: онлайн

Утром 30 октября в Ярославле начался день жестянщика. После ночных заморозков на главных переправах города собрались массовые аварии. Пробки растут сразу в нескольких районах.
В этой онлайн-трансляции публикуем фото и видео с места аварий, а также рассказываем, где не проехать. Будьте аккуратнее на дорогах!
Пока весь город стоит в пробках ярославцы в соцсетях задались вопросом — как можно было предупредить день жестянщика.
— Может коммунальные службам тоже надо поработать? Ведь судя по карте аварий достаточно обработать мосты, — пишут в группе «Жесть Ярославль».
Мы запросили информацию об обработке дорог в мэрии. Ответ обязательно опубликуем.
Обнаружен еще одни затор. Растет пробка в Заволжском районе на проспекте Авиаторов.
Какой погоды ждать?
Синоптики просят автомобилистов поторопиться, уже в ночь на 1 ноября прогнозируют -2 градуса в Ярославле. В регионе началось предзимье.
— Сегодня днем ожидается переменная облачность, +4…+6 °C, ветер южный, сильный, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. . Вечером — сильный дождь. Ближайшей ночью малооблачная погода, сильный дождь, температура +4…+6 °C. Давление немного ниже нормы, — пишут в прогнозе.
Погода по дням:
31 октября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +4…+6 °C, днем +2…+4 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду;
1 ноября, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем 0…-2 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 метров в секунду;
2 ноября, ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем 0…-2 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 17 метров в секунду.
Пробка на Юбилейный мост в сторону Заволжского района растянулась на несколько километров. Видео с места прислала в редакцию читательница.
— Пробка новый мост в сторону Заволги, — предупредила ярославна.
Еще одну аварии сняли на видео ярославцы у Моторного завода. На дороге столкнулись не менее четырех машин.
К 08:30 дорожная обстановка в городе стала чуть лучше. По-прежнему затруднен проезд на съезде с Толбухинского моста, где, как сообщают очевидцы, также случилась массовая авария.
Автомобилисты стоят на Мышкинском проезде и Большой Октябрьской улице. Растет затор в Красноперекопском районе на улицах 8 Марта и Носкова.
По словам очевидцев, также аварии случились у моторного завода на проспекте Октября со стороны Дзержинского района.
— Столкнулись четыре автомобиля. Пробка в центре в сторону Москвы. Будьте внимательны, — пишут читатели 76.RU.
У нас, кстати, есть актуальный обзор на шины. Как оказалось, в отличие от рынка автомобилей, в России остались иностранные производители шин. Изучаем цены на хорошие зимние шины и их китайские клоны.
А вы переобули резину на своем авто?
Синоптики еще в пятницу, 25 октября, предупреждали автомобилистов о смене летней резины на зимнюю.
Заморозки должны были прийти в регион еще в выходные, но погода дала ярославцам возможность подготовиться.
Видео с места аварии
Видео с места аварии на мосту, ведущем к Московскому проспекту. Как сообщают читатели 76.RU, в сторону центра проезд свободный.
— Наша полоса чистая. Движение есть, — передают ярославцы.
Судя по кадрам с места аварии, машины раскидало по полосам в сторону Московского проспекта.
Пробки 7 баллов
К 8 утра пробки в городе достигли 7 баллов.