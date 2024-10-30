День жестянщика: Ярославль встал в пробки из-за массовых аварий. Видео

Автомобилисты сообщают о нескольких авариях в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Утром в среду, 29 октября, в Ярославле случилось сразу несколько ДТП по всему городу. Автомобилисты частично перекрыли проезд на мостах через Которосль.

— На мосту через Которосль от площади Богоявления в сторону Москвы несколько аварий. Полностью перекрыт мост. Ищите пути объезда, — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты», к 8 утра обстановка в городе составляет 6 баллов. На карте отмечено не менее восьми столкновений. Очевидцы в соцсетях также предупреждают о ДТП на Юбилейном мосту, проспекте Октября, улице Добрынина и Суринском.

Аварии собрались по всему городу Источник: Яндекс.Карты











— В результате массовой аварии Московский проспект перекрыт полностью по направлению с центра. Причиной такой аварии является гололед на дороге, — пишут в Сети.

Мы запросили информацию о пострадавших в массовой аварии на мосту через Которосль в полиции.

Массовое ДТП случилось по направлению из центра Источник: Ярнет

Еще одна авария собралась на Толбухинском мосту Источник: читатель 76.RU

Отметим, что согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», этой ночь в регион пришли первые крепкие заморозки.

Обновление на 8:30 30 октября.