Супер-Эль-Ниньо — климатическая угроза еще не миновала. Когда ее ждать

Что принесут волны Тихого океана, не знают даже ученые Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если сегодня открыть новостную ленту, то можно подумать, что человечество стоит на пороге очередного климатического апокалипсиса. Заголовки соревнуются в драматизме: «Супер-Эль-Ниньо грозит миру катастрофами», «Миллионы людей под угрозой», «Погодное явление способно изменить планету». Карты окрашиваются в тревожно-багровые цвета, эксперты в телеграм-каналах предупреждают о рисках. И они реально есть.

С погодой действительно творится что-то аномальное, что отмечают и метеорологи: жара в Сибири, холодное лето на юге, смерчи на Урале, сход селей, небывалые ливни на Кавказе, снегопад на Дальнем Востоке 20 июня. Влияет ли на это Эль-Ниньо?

Вот что говорят ученые. Да, он влияет на климат. Да, последствия могут быть серьезными для отдельных регионов. Но, скажем так, не для всего мира сразу. Подробности — в материале MSK1.RU.

Кто и зачем пугает мир супер-Эль-Ниньо

Беспокойство у ученых прежде всего вызвала информация о том, что температура поверхности океана в экваториальной части Тихого океана может подняться более чем на 2 градуса выше нормы. В американском Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценили вероятность такого сценария примерно в 63%.

После этого в западных, азиатских и российских медиа почти мгновенно появился новый термин — супер-Эль-Ниньо. Само словосочетание звучит как название голливудского блокбастера-катастрофы.

На этом фоне исследователи из Оксфордского университета проанализировали 220 крупнейших городов мира и попытались оценить, где сочетание жары, социальной уязвимости и недостаточной адаптации может привести к наиболее тяжелым последствиям.

В список наиболее уязвимых попали города Индии, Пакистана, Нигерии, Ирака, Мали, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Колумбии и Гаити. России, как видим, в черном списке нет. Хотя погода, что очевидно, и нам выдает свои сюрпризы, а многие наши регионы, чего уж греха таить, по уязвимости не отстают от перечисленных.

Ведь речь идет не просто о высокой температуре. Авторы исследования подчеркивают, что опасность возникает тогда, когда экстремальная жара накладывается на бедность, слабую инфраструктуру и ограниченный доступ к системам охлаждения.

«В 98% случаев это медийный продукт»

«Эль-Ниньо — это не что-то необыкновенное, это достаточно регулярное явление», — утверждает академик РАН Владимир Клименко в беседе с MSK1.RU.

Эль-Ниньо наблюдается регулярно — примерно раз в 3–7 лет. Фактически речь идет о колебаниях температуры воды в восточной экваториальной части Тихого океана. После теплой фазы обычно приходит холодная — Ла-Нинья. Ученые наблюдают этот цикл десятилетиями. То есть никакой внезапной сенсации здесь нет, подчеркивает академик Клименко.

«Причем нынешний супер-Эль-Ниньо уже начался в мае», — говорит эксперт. Но если это настолько опасное событие, почему большинство людей его пока даже не заметили?

Где реальные риски, а где преувеличения?

Самая большая проблема дискуссии об Эль-Ниньо заключается в том, что глобальные эффекты часто смешивают с локальными. Да, в годы сильного Эль-Ниньо средняя температура планеты действительно растет, объясняет Клименко. Однако масштабы этого роста выглядят совсем не так впечатляюще.

В годы такого явления среднеглобальная температура повышается на 0,1–0,2 градуса. Для ученого-климатолога это существенная величина. Для обычного человека она выглядит почти незаметной.

Куда важнее региональные последствия, объясняет Клименко. Именно поэтому наиболее серьезные эффекты ожидаются в Южной Америке, Австралии, Океании, Индии, на западном побережье Северной Америки — там, где влияние тихоокеанских процессов проявляется сильнее всего.

А вот для Европы ситуация гораздо менее очевидна: «Статистически достоверных связей между Эль-Ниньо и климатом Европы не установлено», — однозначно заявляет академик Клименко.

Хотя сильнейшие ливни в последние дни наблюдались как раз в европейской части России. Но, по мнению Клименко, Эль-Ниньо ни при чём.

«Всякий природный катаклизм имеет в основе как антропогенный фактор (то есть изменение климата), так и географическое положение, например близость к морю, рельеф и так далее. То, что катаклизмы происходят всё чаще и чаще, — за это ответственен сам человек. Происходит изменение режима осадков, изменение циркуляции воздушных масс: где-то наводнения, а где-то засухи, ураганы, ветры, штормы, гололед, сход лавин. Всё чаще происходят резкие смены погоды с холода на тепло или обратно. Если мы говорим о конце прошлого века, то погодных аномалий в среднем происходило от 150 до 200, а в последнее десятилетие — 485», — говорит Клименко.

Россия не увидит климатического апокалипсиса

Рост температуры фиксируется и без всякого Эль-Ниньо — вследствие глобального потепления, связанного с деятельностью человека. Да, сильные эпизоды Эль-Ниньо часто сопровождаются температурными рекордами. Так было в 2016 году, так происходило в 2023–2024 годах. Но это не означает автоматического наступления катастрофы, считает климатолог Андрей Киселев.

«Говорить о том, что наступит конец света, в общем-то, нельзя!» — говорит Киселев. По его словам, максимум, с чем реально столкнутся россияне, — это более теплая погода… а вовсе не разрушительные наводнения или засухи.

Почему именно Эль-Ниньо так любят СМИ — потому что он идеально подходит для новостей как универсальная страшилка, говорит Киселев. Конечно, это не означает, что угрозы выдуманы. Последствия действительно бывают серьезными. Наводнения, засухи, экстремальная жара и лесные пожары — вполне реальные риски. Но между реальным риском и ежедневным нагнетанием всё же существует разница, считает эксперт.

Ученые до сих пор не знают всего

Есть еще одна любопытная деталь, которая редко звучит в тревожных публикациях. Несмотря на десятилетия исследований, происхождение и механизмы Эль-Ниньо до конца не изучены, говорит Андрей Киселев.

Сегодня прогнозы строятся главным образом на наблюдениях за океаном. Сеть буев и зондов постоянно измеряет температуру воды. Когда в центральной части экваториального Тихого океана появляется область аномально теплой воды, ученые фиксируют начало очередного эпизода. Но даже сейчас Эль-Ниньо остается явлением, которое не удается предсказывать со стопроцентной точностью. Именно поэтому ученые говорят языком вероятностей, а не абсолютной уверенности.