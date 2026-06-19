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Лето На город идет гроза: в Ярославле выпустили экстренное предупреждение о непогоде

На город идет гроза: в Ярославле выпустили экстренное предупреждение о непогоде

В регионе поднимется ветер

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В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе с дождем | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе с дождем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе с дождем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о грозе 19 июня. Непогода обрушится на регион в ближайшие 1-3 часа.

«Гроза, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 15 м/с, ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21:00 19 июня. Будьте осторожны. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении РСЧС.

Спасатели советуют:

  1. находясь на улице, нужно держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабо укрепленных конструкций;

  2. владельцам частных домов рекомендуют следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов.

В МЧС добавили, что в период грозы могут быть обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем, также повышается вероятность обрушения аварийных крыш, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев.

Как ранее объясняли специалисты центра «Фобос», на погоду влияют поля фронтальной облачности циклона, им на смену вот-вот придет гребень антициклона.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гроза Экстренное предупреждение Дождь
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Комментарии
3
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