«Сбой природы»: когда в Ярославскую область вернется летняя погода — прогноз специалистов

В «Фобосе» дали прогноз на выходные в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Специалисты центра «Фобос» рассказали, когда на смену хмурого неба и дождей в Ярославскую область вернется летняя жара. На погоду, согласно прогнозу, продолжает влиять поля фронтальной облачности циклона.

«Эти облака уже успели избавиться от своих запасов влаги, поэтому в большинстве районов суточная интенсивность дождей не превысит 5–7 мм.

Над Ярославской области сохраняется хмурое небо, в регионе периодичсеки идут дожди. Как объясняют специалисты центра «Фобос», астьрономическое лето вернет тепло.

«Сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрём, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится, и потеплеет до летних значений», — предупредили специалисты.

Ощутимое потепление наступит уже к воскресенью, 21 июня — в день летнего солнцестояния.

19 июня в Ярославле будет идти небольшой дождь, такая погода задержится до ввечера. Воздух прогреется до +21 градуса, ветер — северо-западный умеренный. Атмосферной давление в пределах нормы.

Погода по дням в Ярославле:

в субботу, 20 июня , в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +10…12 °C, днем +16…18 °C, ветер северо-западный, умеренный;

в воскресенье, 21 июня , ожидается ясная погода; ночью +10…12 °C, днем +20…22 °C, ветер слабый.

в понедельник, 22 июня , в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11…13 °C, днем +17…19 °C, ветер северо-западный, умеренный.

во вторник, 23 июня, ожидается ясная погода; ночью +9..11°, днем +20..22°, ветер северо-западный, умеренный.