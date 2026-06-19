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Лето «Сбой природы»: когда в Ярославскую область вернется летняя погода — прогноз специалистов

«Сбой природы»: когда в Ярославскую область вернется летняя погода — прогноз специалистов

Публикуем объяснение «Фобоса»

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В «Фобосе» дали прогноз на выходные в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ «Фобосе» дали прогноз на выходные в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В «Фобосе» дали прогноз на выходные в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Специалисты центра «Фобос» рассказали, когда на смену хмурого неба и дождей в Ярославскую область вернется летняя жара. На погоду, согласно прогнозу, продолжает влиять поля фронтальной облачности циклона.

«Эти облака уже успели избавиться от своих запасов влаги, поэтому в большинстве районов суточная интенсивность дождей не превысит 5–7 мм.

Над Ярославской области сохраняется хмурое небо, в регионе периодичсеки идут дожди. Как объясняют специалисты центра «Фобос», астьрономическое лето вернет тепло.

«Сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрём, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится, и потеплеет до летних значений», — предупредили специалисты.

Ощутимое потепление наступит уже к воскресенью, 21 июня — в день летнего солнцестояния.

19 июня в Ярославле будет идти небольшой дождь, такая погода задержится до ввечера. Воздух прогреется до +21 градуса, ветер — северо-западный умеренный. Атмосферной давление в пределах нормы.

Погода по дням в Ярославле:

  • в субботу, 20 июня, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +10…12 °C, днем +16…18 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 21 июня, ожидается ясная погода; ночью +10…12 °C, днем +20…22 °C, ветер слабый.

  • в понедельник, 22 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11…13 °C, днем +17…19 °C, ветер северо-западный, умеренный.

  • во вторник, 23 июня, ожидается ясная погода; ночью +9..11°, днем +20..22°, ветер северо-западный, умеренный.

Подробный прогноз также можно отследить на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Похолодание Прогноз погоды Фобос
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Комментарии
6
Гость
18 минут
Вот и лето прошло, Словно и не бывало...
Гость
22 минуты
Прекрасная погода сейчас в Ярославле не жарко и не холодно то что надо!И отопление наконец отключили.
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Гость
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