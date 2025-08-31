Тест для истинных грибников: спорим, вы не знаете, настоящие это грибы или нет

Грибной сезон в российских лесах в самом разгаре: под деревьями и среди травы иногда можно встретить очень необычные экземпляры, которые могут удивить даже опытных грибников. В этом тесте как раз и проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в грибах. А те, кто не может назвать себя опытным грибником, проверят свою интуицию.