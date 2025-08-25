НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Полное лунное затмение будет видно в Ярославле: когда можно будет на него посмотреть

Полное лунное затмение будет видно в Ярославле: когда можно будет на него посмотреть

Ответ эксперта

Лунное затмение можно будет увидеть в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лунное затмение можно будет увидеть в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Впервые за последние семь лет в Ярославле будет видно полное лунное затмение. На него можно будет посмотреть в столице Золотого кольца 7 сентября 2025 года.

«Наблюдать полное лунное затмение можно будет с 20:00 до 23:00», — сообщила 76.RU заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Полное лунное затмение — это явление, при котором Луна полностью входит в тень Земли и теряет свой обычный яркий свет. Оно происходит только в фазе полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии.

В это время Луна не исчезает с неба, а окрашивается в темно-красный или медный цвет, что связано с преломлением и рассеянием солнечных лучей в атмосфере Земли. Полное лунное затмение видно сразу с большой части Земли, где ночь, и может продолжаться от нескольких десятков минут до нескольких часов.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа над Землей прошел мощный звездопад Персеиды. Фоторепортаж с необычным астрологическим явлением смотрите в этом материале.

Вы видели когда-нибудь лунное затмение?

Да
Нет
Не помню
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Лунное затмение
Комментарии
Гость
12 минут
А если из-за облаков его нельзя будет увидеть?
