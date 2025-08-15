Миллионы звезд и северное сияние: эти фото ночного неба в 30 километрах от Ярославля вас удивят

Августовские ночи прекрасны зрелищностью ночного неба. Если выехать из Ярославля, даже на 30 километров, то на небе можно увидеть тысячи звезд. Особенно август запоминается «звездным дождем» Персеиды.
Наблюдать звездопады рекомендуется вдали от города, где света практически нет. Уровень светового загрязнения можно найти на картах в интернете, это поможет выбрать локацию для наблюдения.
Фотограф 76.RU отправился ночью на «звездную охоту». К сожалению падающие метеороиды никак не хотели попадать в кадр. Но нашлось и другое, не менее яркое явление. Полюбуйтесь этими кадрами северного сияния!