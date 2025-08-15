НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Миллионы звезд и северное сияние: эти фото ночного неба в 30 километрах от Ярославля вас удивят

Миллионы звезд и северное сияние: эти фото ночного неба в 30 километрах от Ярославля вас удивят

Звездный фоторепортаж

420
1 комментарий
Показываем звездное небо и северное сияние под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем звездное небо и северное сияние под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем звездное небо и северное сияние под Ярославлем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Августовские ночи прекрасны зрелищностью ночного неба. Если выехать из Ярославля, даже на 30 километров, то на небе можно увидеть тысячи звезд. Особенно август запоминается «звездным дождем» Персеиды.

Наблюдать звездопады рекомендуется вдали от города, где света практически нет. Уровень светового загрязнения можно найти на картах в интернете, это поможет выбрать локацию для наблюдения.

Фотограф 76.RU отправился ночью на «звездную охоту». К сожалению падающие метеороиды никак не хотели попадать в кадр. Но нашлось и другое, не менее яркое явление. Полюбуйтесь этими кадрами северного сияния!

В 30 километрах от города звезды на небе выглядят ярче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 30 километрах от города звезды на небе выглядят ярче | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 30 километрах от города звезды на небе выглядят ярче

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя засветка от города виднеется даже так далеко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХотя засветка от города виднеется даже так далеко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя засветка от города виднеется даже так далеко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, сколько звезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите, сколько звезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, сколько звезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Немного заметен Млечный Путь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНемного заметен Млечный Путь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Немного заметен Млечный Путь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полоса из точек&nbsp;— самолет, снятый на длинной выдержке фотоаппарата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолоса из точек&nbsp;— самолет, снятый на длинной выдержке фотоаппарата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полоса из точек — самолет, снятый на длинной выдержке фотоаппарата

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внезапно появилось северное сияние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнезапно появилось северное сияние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внезапно появилось северное сияние

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Розовые столбы света наблюдались несколько минут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРозовые столбы света наблюдались несколько минут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Розовые столбы света наблюдались несколько минут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Луна&nbsp;на длинной выдержке сияет не хуже Солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛуна&nbsp;на длинной выдержке сияет не хуже Солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Луна на длинной выдержке сияет не хуже Солнца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже если вы не увидите падающую звезду, то простое наблюдение за небом прекрасно само по себе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже если вы не увидите падающую звезду, то простое наблюдение за небом прекрасно само по себе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже если вы не увидите падающую звезду, то простое наблюдение за небом прекрасно само по себе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно множество созвездий и скоплений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно множество созвездий и скоплений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно множество созвездий и скоплений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Комментарии
1
Гость
28 минут
Фото замечательные. Но для нынешних малограмотных читателей нужен наглядный урок ориентирования по Большой Медведице и Полярной звезде. Смотришь, в чрезвычайной ситуации, когда никаких навигаторов, да и мобильной связи не будет, этот урок спасет им жизнь.
