Миллионы звезд и северное сияние: эти фото ночного неба в 30 километрах от Ярославля вас удивят

Показываем звездное небо и северное сияние под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Августовские ночи прекрасны зрелищностью ночного неба. Если выехать из Ярославля, даже на 30 километров, то на небе можно увидеть тысячи звезд. Особенно август запоминается «звездным дождем» Персеиды.

Наблюдать звездопады рекомендуется вдали от города, где света практически нет. Уровень светового загрязнения можно найти на картах в интернете, это поможет выбрать локацию для наблюдения.

Фотограф 76.RU отправился ночью на «звездную охоту». К сожалению падающие метеороиды никак не хотели попадать в кадр. Но нашлось и другое, не менее яркое явление. Полюбуйтесь этими кадрами северного сияния!

В 30 километрах от города звезды на небе выглядят ярче Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя засветка от города виднеется даже так далеко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, сколько звезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Немного заметен Млечный Путь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полоса из точек — самолет, снятый на длинной выдержке фотоаппарата Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внезапно появилось северное сияние Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Розовые столбы света наблюдались несколько минут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Луна на длинной выдержке сияет не хуже Солнца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже если вы не увидите падающую звезду, то простое наблюдение за небом прекрасно само по себе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU