Когда в Ярославль вернется тепло: подробный прогноз погоды

Начало последней недели августа не порадует жителей Центральной России солнцем и теплом. Температура воздуха опустится ниже нормы.
«До конца рабочей недели в Центральном федеральном округе средняя температура воздуха будет на 1–3 °С ниже климатической нормы», — сообщили специалисты центра «Фобос» утром 25 августа.
По данным экспертов, в Ярославле после прохлады и переменчивой погоды, где чередуются ясные дни и дожди, к концу месяца в регионе ожидается возвращение до 22 градусов тепла.
Погода в Ярославле:
в понедельник, 25 августа, днем ожидается малооблачная погода, +16… +18 °С. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью ясная погода, температура +6… +8 °С;
во вторник, 26 августа, в течение суток прогнозируется малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью — +6… +8 °С, днем — +12… +14 °С, ветер умеренный;
в среду, 27 августа, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью — +6… +8 °С, днем — +14… +16 °С;
в четверг, 28 августа, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +8… +10 °С, днем — +14… +16 °С, ветер умеренный;
в пятницу, 29 августа, ожидается переменная облачность, сильный дождь. Температура ночью — +11… +13 °С, днем — +13… +15 °С, ветер слабый;
в субботу, 30 августа, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем — +13… +15 °С, ветер слабый;
в воскресенье, 31 августа, ожидается переменная облачность. Температура ночью — +11… +13 °С, днем — +20… +22 °С.
Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнать в режиме онлайн на сервисе «Погода 76.RU».