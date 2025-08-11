Берегите себя на улице: Ярославскую область накроет грозой и градом. Когда

В Ярославской области 11 августа разгуляется непогода. Предупреждение о грозе, граде, сильном дожде и ливне опубликовали в Министерстве региональной безопасности.
«При грозе усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю днем 11 августа с сохранением до конца суток», — предупредили власти.
Жителей региона призывают держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.
Ранее эксперты центра «Фобос» рассказывали, что в течение недели с 11 по 17 августа жителей Центральной России ждет неоднородная погода. Примерно до среды над Русской равниной будут висеть дождевые облака. Во второй половине недели ситуация изменится, и пасмурная погода сменится на солнечную.
Прогноз по дням в Ярославской области можно узнавать в режиме онлайн с помощью сервиса «Погода 76.RU». Например, по данным агрегатора, 11 августа небольшие дожди сохранятся до самого вечера.