Берегите себя на улице: Ярославскую область накроет грозой и градом. Когда

Берегите себя на улице: Ярославскую область накроет грозой и градом. Когда

Публикуем прогноз погоды

1 436
7 комментариев
Какой будет погода в Ярославской области

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 11 августа разгуляется непогода. Предупреждение о грозе, граде, сильном дожде и ливне опубликовали в Министерстве региональной безопасности.

«При грозе усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю днем 11 августа с сохранением до конца суток», — предупредили власти.

Жителей региона призывают держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.

Ранее эксперты центра «Фобос» рассказывали, что в течение недели с 11 по 17 августа жителей Центральной России ждет неоднородная погода. Примерно до среды над Русской равниной будут висеть дождевые облака. Во второй половине недели ситуация изменится, и пасмурная погода сменится на солнечную.

Прогноз по дням в Ярославской области можно узнавать в режиме онлайн с помощью сервиса «Погода 76.RU». Например, по данным агрегатора, 11 августа небольшие дожди сохранятся до самого вечера.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гроза Град Министерство региональной безопасности Погода
Гость
1 час
В айфон глянте хоть бестолочи))) не будет ничего
Гость
1 час
Вы хоть раз дадите реальный прогноз??? Бестолковые.
