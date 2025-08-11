Погода изменится: синоптики дали прогноз на неделю в Центральной России

В первой половине недели в Центральной России прогнозируются дожди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе с 11 по 17 августа жителей Центральной России ждет неоднородная погода. Примерно до среды над Русской равниной будут висеть дождевые облака.

«Неустойчивая и влажная воздушная масса будет благоприятствовать развитию в дневное время кучево-дождевой облачности, приводящей к локальным ливням, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западного направления поспособствует понижению температуры воздуха немного ниже климатической нормы», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Во второй половине недели ситуация изменится.

«Усиливающийся над Европой антициклон сможет „толкнуть“ зону низкого давления за Уральские горы. С ростом атмосферного давления придет и солнечная погода с повышением дневной температуры», — отметили в «Фобосе».

Прогноз по дням для Ярославской области от Гидрометцентра:

понедельник, 11 августа: облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем: +19…+24 градуса;

вторник, 12 августа: облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +18…+23 градуса;

среда, 13 августа: облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +17…+22 градуса;

четверг, 14 августа: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +23 градуса;

пятница, 15 августа: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +23 градуса;

суббота, 16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +21 градус;

воскресенье, 17 августа: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +21 градус.