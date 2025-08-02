Почему в этому году не было тополиного пуха? Разбираемся, что случилось с деревьями в Ярославле

Тополиный пух исчез из Ярославля Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Многие ярославцы отметили, что в этом году было совсем немного уже привычного для летних месяцев тополиного пуха.

«Обычно он ковром лежал на земле, залетал на балкон. А в этом году ничего такого не было», — рассказала жительница Ярославля Елена, дом которой находится на улице Громова в Дзержинском районе — там растет много тополей.

Люди, с одной стороны, радуются, что меньше грязи. Но, с другой стороны, тревожно — не случилось ли с природой чего-то плохого.

Причин несколько

Заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко считает, что у явления несколько причин.

«Стечение всех обстоятельств этим летом дало такой эффект», — пояснила она.

По информации Татьяны Довиденко, всего на территории России произрастает пять видов тополей и множество гибридных форм. Несмотря на видимые различия, все они относятся к семейству ивовых.

Специалист отметила, что на улицах Ярославля в основном встречаются естественные гибриды тополей и выведенные селекционерами. Все они активно использовались в озеленении городов в советское время.

«С тех пор прошло более 40-50 лет, что как раз совпадает с завершением активного роста тополя. Дерево, перешагнув полсотни лет, как и человек, становится более уязвимым к заболеваниям, а их у тополя немало. Сердцевинная гниль поражает рыхлую древесину, все части растения атакуют грибковые заболевания, одни из которых вызывают усыхание побегов, другие покрывают листву пятнами и налетом. Это ослабляет и без того старые деревья, что ведет к их массовой гибели», — рассказала Татьяна Довиденко.

Насекомые и холод

Влияют на состояние зеленых насаждений и насекомые. Вредитель, опасный для тополей, — минирующая моль.

Минирующая моль — общее название для представителей разных семейств бабочек, чьи гусеницы питаются внутренним слоем листьев растений, оставляя полые ходы в листовых пластинах (так называемые «мины»).

«Все это в комплексе негативно отразилось на деревьях в Ярославле и области, и мы можем наблюдать повсеместно мертвые и усыхающие экземпляры. Как результат — минимизировалось количество тополиного пуха, который, кстати, является семенами тополей», — констатировала Татьяна Довиденко.

Кроме того, холодный июнь с дождями и постоянной влажностью воздуха не позволил тому пуху, который был, парить по улицам города.

На смену одной проблеме придет другая

Кстати, многие считают, что тополиный пух становится причиной аллергий у людей. Но специалист подчеркнула, что сам тополиный пух гиппоаллергенен, однако благодаря своей структуре он обладает свойством собирать пыльцу других растений вместе с загрязняющими частицами. В итоге становится мультиаллергеном.

По мнению эксперта, избавившись от одной проблемы — назойливого летающего тополиного пуха, Ярославлю теперь предстоит столкнуться с другой — удалением сухих, пусть пока еще и крепких, но уже гибнущих, тополей. А их в городе довольно много.

Согласны, что тополиного пуха было меньше? Да Нет Не обращал(а) внимания Теперь у меня в голове играет песня «Иванушек» Что за песня? Проголосовать