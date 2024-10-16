Нас ждет массовая вырубка? В Ярославле выявили 8 тысяч опасных деревьев

Ярославль заполонили опасные деревья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выявили более 8 тысяч опасных деревьев. О необходимости глобальной вырубки зашла речь на заседании комиссии по экономике и развитию города муниципалитета 16 октября.

Как рассказал директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов, речь идет про зараженные деревья, растущие на муниципальной территории — без учета дворов и неразграниченных территорий.

— В основном это ясени, которые поражены изумрудной златкой, — сказал Андрей Степанов.

По словам директора «Горзеленхозстроя», массовое заражение деревьев пришлось на последние 2–3 года. Для вырубки потребуется 150 миллионов рублей. Однако убрать зараженные деревья за раз невозможно — мэрии не хватает собственных автовышек.

По словам директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова, физически специалисты предприятия смогут спилить 4 тысячи деревьев в год. Правда, по планам — на следующий год выпиловка 2,5 тысячи деревьев.

В прошлом году массовую зачистку провели в Юбилейном парке, деревья рубили по той же причине — из-за изумрудной златки.

Как ранее объяснял заведующий естественно-историческим отделом Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Дмитрий Власов, насекомое завезли в город перед празднованием тысячелетия.