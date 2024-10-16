НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 761мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Водка от Шамана
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Стипендии в вузах Ярославля
Город Нас ждет массовая вырубка? В Ярославле выявили 8 тысяч опасных деревьев

Нас ждет массовая вырубка? В Ярославле выявили 8 тысяч опасных деревьев

На их ликвидацию потребуется 150 миллионов рублей

403
12 комментариев

Ярославль заполонили опасные деревья

В Ярославле выявили более 8 тысяч опасных деревьев. О необходимости глобальной вырубки зашла речь на заседании комиссии по экономике и развитию города муниципалитета 16 октября.

Как рассказал директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов, речь идет про зараженные деревья, растущие на муниципальной территории — без учета дворов и неразграниченных территорий.

— В основном это ясени, которые поражены изумрудной златкой, — сказал Андрей Степанов.

По словам директора «Горзеленхозстроя», массовое заражение деревьев пришлось на последние 2–3 года. Для вырубки потребуется 150 миллионов рублей. Однако убрать зараженные деревья за раз невозможно — мэрии не хватает собственных автовышек.

По словам директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова, физически специалисты предприятия смогут спилить 4 тысячи деревьев в год. Правда, по планам — на следующий год выпиловка 2,5 тысячи деревьев.

В прошлом году массовую зачистку провели в Юбилейном парке, деревья рубили по той же причине — из-за изумрудной златки.

Как ранее объяснял заведующий естественно-историческим отделом Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Дмитрий Власов, насекомое завезли в город перед празднованием тысячелетия.

— Когда мы его нашли, нужно было уничтожить порядка нескольких десятков деревьев у Октябрьского моста. Но в «Горзеленхозстрое» тогда не захотели — мол, специалисты говорили, что этот вид в Ярославле развиваться не будет. И сейчас ясень гибнет везде. Если тогда на борьбу нужны были небольшие деньги, сейчас уже серьезные, — объяснял ученый.

ПО ТЕМЕ
Деревья Насекомое Заражение Вырубка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Инженер1
17 минут
"Если тогда на борьбу нужны были небольшие деньги, сейчас уже серьезные, — объяснял ученый." Вычесть с Горзеленхоза разницу. Источник денежных средств - Изъять пенсионные накопления тех руководителей за халатность и враньё, судебным приставам арестовать счета. Можно и с мерии взыскать эти средства.
Гость
43 минуты
в Костроме Иваново тоже всё вырубают, это повсеместно по плану превращения плохой жизни в кошмарную?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление