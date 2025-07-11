«Так много людей я здесь не видел никогда»: что происходит на пляжах в Голубицкой — видео

Для детей есть надувные горки Источник: makovozovy / T.me

Анапский блогер Андрей Маковозов 8 июля показал на видео аншлаг на пляжах Азовского моря, а именно — в станице Голубицкой. Чем ближе к центру, тем людей больше. По словам Маковозова, курорт с песчаными пляжами стал альтернативой Анапе, где до сих пор закрыты пляжи и запрещено купаться.

«Нереальный аншлаг! Народу… Я снимаю уже много-много лет и бывал здесь сотни раз, но так много людей в это время года, то есть сейчас даже не август, а начало июля, еще не видел здесь никогда. И это еще сегодня будний день! Просто негде яблоку упасть! Какой контраст по сравнению с Анапой. Такого наплыва туристов, наверное, Голубицкая еще не знала. Но места всем достаточно. За это и любят Азовское море, что, несмотря на большое количество отдыхающих, здесь есть, где расположиться», — рассказывает анапчанин.

Обстановка на пляжах Голубицкой Источник: makovozovy / T.me

На пляжах Голубицкой всё в лучших традициях — между отдыхающих ходят продавцы со сладкой ватой, афроамериканцы предлагают фото, а в ближайшей лавке выстроилась очередь за напитками.

Стоимость фото блогер не уточнил Источник: makovozovy / T.me

Торговцы время зря не теряют Источник: makovozovy / T.me

Для детей вдоль берега установили водные аттракционы. Как рассказывает Маковозов с пляжа «Молодежного», вода в море мутная, но при этом очень теплая. Судя по кадрам, массового скопления медуз нет.

В Голубицкой в этом году много туристов Источник: makovozovy / T.me

По последним данным краевого гидрометцентра, вода в Азовском море в Голубицкой прогрелась до +24 °C, а в Ейске — до +25 °C. Это самые высокие показатели на побережье Краснодарского края.