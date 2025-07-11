НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

вос.

 755мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Отзыв на новый «Метеор»
Афиша на выходные
Обзор парка Тысячелетия
Почему нельзя купаться в пруду
Смертельная авария на трассе: видео
Стройка у ТЦ
Очереди в аквапарк
Новые теплоходы по Волге
Запрет на иностранные названия ЖК
Разглядываем круизный лайнер
Лето «Так много людей я здесь не видел никогда»: что происходит на пляжах в Голубицкой — видео

«Так много людей я здесь не видел никогда»: что происходит на пляжах в Голубицкой — видео

Курорт на Азовском море стал главной альтернативой Анапе

241
Написать комментарий
Для детей есть надувные горки | Источник: makovozovy / T.meДля детей есть надувные горки | Источник: makovozovy / T.me

Для детей есть надувные горки

Источник:

makovozovy / T.me

Анапский блогер Андрей Маковозов 8 июля показал на видео аншлаг на пляжах Азовского моря, а именно — в станице Голубицкой. Чем ближе к центру, тем людей больше. По словам Маковозова, курорт с песчаными пляжами стал альтернативой Анапе, где до сих пор закрыты пляжи и запрещено купаться.

«Нереальный аншлаг! Народу… Я снимаю уже много-много лет и бывал здесь сотни раз, но так много людей в это время года, то есть сейчас даже не август, а начало июля, еще не видел здесь никогда. И это еще сегодня будний день! Просто негде яблоку упасть! Какой контраст по сравнению с Анапой. Такого наплыва туристов, наверное, Голубицкая еще не знала. Но места всем достаточно. За это и любят Азовское море, что, несмотря на большое количество отдыхающих, здесь есть, где расположиться», — рассказывает анапчанин.

Обстановка на пляжах Голубицкой

Источник:

makovozovy / T.me

На пляжах Голубицкой всё в лучших традициях — между отдыхающих ходят продавцы со сладкой ватой, афроамериканцы предлагают фото, а в ближайшей лавке выстроилась очередь за напитками.

Стоимость фото блогер не уточнил | Источник: makovozovy / T.meСтоимость фото блогер не уточнил | Источник: makovozovy / T.me

Стоимость фото блогер не уточнил

Источник:

makovozovy / T.me

Торговцы время зря не теряют | Источник: makovozovy / T.meТорговцы время зря не теряют | Источник: makovozovy / T.me

Торговцы время зря не теряют

Источник:

makovozovy / T.me

Для детей вдоль берега установили водные аттракционы. Как рассказывает Маковозов с пляжа «Молодежного», вода в море мутная, но при этом очень теплая. Судя по кадрам, массового скопления медуз нет.

В Голубицкой в этом году много туристов | Источник: makovozovy / T.meВ Голубицкой в этом году много туристов | Источник: makovozovy / T.me

В Голубицкой в этом году много туристов

Источник:

makovozovy / T.me

По последним данным краевого гидрометцентра, вода в Азовском море в Голубицкой прогрелась до +24 °C, а в Ейске — до +25 °C. Это самые высокие показатели на побережье Краснодарского края.

Ранее мы также показывали обстановку на пляже в Кабардинке.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Азовское море Голубицкая Отдых Отпуск Курорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление