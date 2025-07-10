В Кабардинке закончились места на пляже. После просмотра этих кадров вам не захочется на море

Толпы людей на пляжах Кабардинки Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me

Наступила самая жаркая отпускная пора. На курортах Краснодарского края традиционно не протолкнуться. Туристы со всей России съезжаются к морю, чтобы урвать свое местечко под солнцем. Многих даже не пугают последствия разлива мазута в Анапе.

Традиционно особой популярностью среди туристов пользуются пляж в селе Кабардинка. Блогер и житель Анапы Юрий Озаровский показал обстановку на центральном пляже в Кабардинке. Южанин остался в шоке от количества туристов.

«09:40. Мест на пляже нет», — рассказал Озаровский утром 10 июля.

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По словам блогера, стоимость шезлонгов здесь — 500 рублей. Температура воды в море рядом с берегом — около +27 °C. В городе воздух прогрелся до +32 градусов.

Напомним, что в Анапе все еще закрыты пляжи и запрещено купаться. Альтернативой для туристов стали Геленджик и его окрестности, а также Азовское море. По его словам, ранее такого количества людей он там никогда не видел. При этом пляжи Сочи, наоборот, полупустые, а владельцы гостевых домов и отелей жалуются на потерю выручки.