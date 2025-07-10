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Лето В Кабардинке закончились места на пляже. После просмотра этих кадров вам не захочется на море

В Кабардинке закончились места на пляже. После просмотра этих кадров вам не захочется на море

Люди загорают вплотную друг к другу

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8 комментариев
Толпы людей на пляжах Кабардинки | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.meТолпы людей на пляжах Кабардинки | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me

Толпы людей на пляжах Кабардинки

Источник:

Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me

Наступила самая жаркая отпускная пора. На курортах Краснодарского края традиционно не протолкнуться. Туристы со всей России съезжаются к морю, чтобы урвать свое местечко под солнцем. Многих даже не пугают последствия разлива мазута в Анапе.

Традиционно особой популярностью среди туристов пользуются пляж в селе Кабардинка. Блогер и житель Анапы Юрий Озаровский показал обстановку на центральном пляже в Кабардинке. Южанин остался в шоке от количества туристов.

«09:40. Мест на пляже нет», — рассказал Озаровский утром 10 июля.

Только посмотрите на эти фото!

Кабардинка этим летом пользуется повышенным спросом | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.meКабардинка этим летом пользуется повышенным спросом | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me
Люди отдыхают вплотную друг к другу | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.meЛюди отдыхают вплотную друг к другу | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me
На пляже сотни людей | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.meНа пляже сотни людей | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me
+1
В Кабардинке, согласно прогнозу синоптиков, ожидается до +32 градусов | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.meВ Кабардинке, согласно прогнозу синоптиков, ожидается до +32 градусов | Источник: Юрий Озаровский Анапа Витязево / T.me

По словам блогера, стоимость шезлонгов здесь — 500 рублей. Температура воды в море рядом с берегом — около +27 °C. В городе воздух прогрелся до +32 градусов.

Напомним, что в Анапе все еще закрыты пляжи и запрещено купаться. Альтернативой для туристов стали Геленджик и его окрестности, а также Азовское море. По его словам, ранее такого количества людей он там никогда не видел. При этом пляжи Сочи, наоборот, полупустые, а владельцы гостевых домов и отелей жалуются на потерю выручки.

Ранее мы также показывали, что сейчас происходит на пляжах Джубги.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Черное море Кабардинка Пляжи Черного моря Отпуск
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Комментарии
8
Инженер1
1 час
Сколько жиртрестов...
Гость
1 час
Места на пляжах Кабардинки закончились еще в 2016м году. К сожалению, местные муниципальные власти, а также владельцы средств коллективного размещения относятся наплевательски к состоянию местных береговых линий. За исключением пары мест где неравнодушные собственники насыпали пляжи из карьерной гальки (по состоянию на август 2016 го). Море смывает гальку между волнорезами. Что мешает скинуться и нанять земснаряд, чтобы намыть перед началом сезона обратно смытую морскую гладенькую и приятную на ощупь гальку? Это же несущественные затраты на всю братву! Ответ - ЖАДНОСТЬ и НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ! Место и природа - шикарные! Если будут пляжи нормальные, мы, с семьей, вернемся!
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