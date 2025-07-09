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Лето Пострадал ребенок, вырубило электричество, транспорт встал: показываем последствия непогоды в Ярославле

Пострадал ребенок, вырубило электричество, транспорт встал: показываем последствия непогоды в Ярославле

Публикуем все, что известно о случившемся

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1 комментарий
Показываем последствия непогоды в Ярославле и области | Источник: читатели 76.RUПоказываем последствия непогоды в Ярославле и области | Источник: читатели 76.RU

Показываем последствия непогоды в Ярославле и области

Источник:

читатели 76.RU

Днем 8 июля на Ярославскую область обрушилась опасная стихия. Сильный ветер с грозой и ливнем повалили более ста деревьев, из-за чего повредились десятки автомобилей. В некоторых районах Ярославля вырубило электроэнергию. А в Брагине столб с деревом упали на 12-летнего ребенка.

В этом материале собираем все, что известно о последствиях непогоды:

  • около 16:30 в Ярославле резко изменилась погода. Над городом затянулись тучи и начался сильный ветер. К слову, в Министерстве региональной безопасности предупреждали о надвигающейся стихии;

  • из-за грозы возникли проблемы в работе электротранспорта. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, временно было приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 4, 5, 7, 8, 9. Трамваи не курсировали по маршрутам № 5, 6, 7. Ярославцев предупредили о возможных задержках в движении автобусов;

  • во время грозы на 12-летнего ребенка упали столб и дерево. Все случилось в Дзержинском районе Ярославля. Школьника доставили в травматологическое отделение детской областной больницы со средней степенью тяжести. По данным 76.RU, уточненным в Минздраве, на утро 9 июля состояние ребенка — без изменений;

ЧП с ребенком случилось во дворе жилого дома | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meЧП с ребенком случилось во дворе жилого дома | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me
Дерево и столб упали прямо на 12-летнего мальчика | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meДерево и столб упали прямо на 12-летнего мальчика | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me
Власти сообщили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meВласти сообщили, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

  • по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Также проверку обстоятельств происшествия начала прокуратура Дзержинского района по поручению прокуратуры Ярославской области;

  • по данным губернатора Михаила Евраева на 20:28 8 июля, над восстановлением электроснабжения работали 32 бригады: 112 специалистов и 46 единиц спецтехники. Основные силы были сосредоточены в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах;

  • в мэрии сообщили, что в городе более 100 упавших деревьев. В единой диспетчерской службе зафиксировано более 60 заявок по адресам;

  • в поселке Красный Бор Ярославского района Ярославской области во время сильной грозы с ветром и ливнем сорвало часть крыш с домов;

Видео последствий непогоды в Красном Бору

Источник:

Прокуратура Ярославской области / T.me

  • прокурор Ярославской области поручил прокурорам районов взять на личный контроль ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий непогоды.

«В ходе проверок будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также своевременности и полноте мер, принимаемых для устранения их последствий», — отметили в прокуратуре.

Больше кадров с последствием непогоды опубликовали в фоторепортаже. Смотрите — по ссылке.

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Комментарии
1
Инженер1
43 минуты
Крррысота с автобусом!
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