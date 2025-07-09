Пострадал ребенок, вырубило электричество, транспорт встал: показываем последствия непогоды в Ярославле

Показываем последствия непогоды в Ярославле и области Источник: читатели 76.RU

Днем 8 июля на Ярославскую область обрушилась опасная стихия. Сильный ветер с грозой и ливнем повалили более ста деревьев, из-за чего повредились десятки автомобилей. В некоторых районах Ярославля вырубило электроэнергию. А в Брагине столб с деревом упали на 12-летнего ребенка.

В этом материале собираем все, что известно о последствиях непогоды:

около 16:30 в Ярославле резко изменилась погода. Над городом затянулись тучи и начался сильный ветер. К слову, в Министерстве региональной безопасности предупреждали о надвигающейся стихии;

из-за грозы возникли проблемы в работе электротранспорта. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, временно было приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 4, 5, 7, 8, 9. Трамваи не курсировали по маршрутам № 5, 6, 7. Ярославцев предупредили о возможных задержках в движении автобусов;

во время грозы на 12-летнего ребенка упали столб и дерево. Все случилось в Дзержинском районе Ярославля. Школьника доставили в травматологическое отделение детской областной больницы со средней степенью тяжести. По данным 76.RU, уточненным в Минздраве, на утро 9 июля состояние ребенка — без изменений;

по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Также проверку обстоятельств происшествия начала прокуратура Дзержинского района по поручению прокуратуры Ярославской области;

по данным губернатора Михаила Евраева на 20:28 8 июля, над восстановлением электроснабжения работали 32 бригады: 112 специалистов и 46 единиц спецтехники. Основные силы были сосредоточены в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах;

в мэрии сообщили, что в городе более 100 упавших деревьев. В единой диспетчерской службе зафиксировано более 60 заявок по адресам;

в поселке Красный Бор Ярославского района Ярославской области во время сильной грозы с ветром и ливнем сорвало часть крыш с домов;

Видео последствий непогоды в Красном Бору Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

прокурор Ярославской области поручил прокурорам районов взять на личный контроль ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий непогоды.

«В ходе проверок будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также своевременности и полноте мер, принимаемых для устранения их последствий», — отметили в прокуратуре.