В Ярославе дерево и столб упали на ребенка: в каком он состоянии

В Ярославле во время грозы 8 июля пострадал 12-летний ребенок. Происшествие случилось на проспекте Дзержинского.
«Предварительно установлено, что в результате сильного порыва ветра дерево и столб, стоявшие рядом с жилым домом, упали ребенка, который с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает», — сообщили в Следственном комитете России по Ярославской области.
В детской областной больнице порталу 76.RU сообщили, что пострадавший ребенок находится в травматологии в состоянии средней степени тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
«Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории Дзержинского района Ярославля», добавили в СК.
Ход и результат расследования поставлены руководством регионального следственного управления на контроль.
Также проверку обстоятельств происшествия начала прокуратура Дзержинского района по поручению прокуратуры Ярославской области.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы содержания сетевой компанией осветительного оборудования», — отметили в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.