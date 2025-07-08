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Происшествия В Ярославе дерево и столб упали на ребенка: в каком он состоянии

В Ярославе дерево и столб упали на ребенка: в каком он состоянии

Подробности происшествия и фото с места ЧП

1 237
13 комментариев
Дерево и столб упали на ребенка во время грозы в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской областиДерево и столб упали на ребенка во время грозы в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской области

Дерево и столб упали на ребенка во время грозы в Ярославле

Источник:

Прокуратура Ярославской области

В Ярославле во время грозы 8 июля пострадал 12-летний ребенок. Происшествие случилось на проспекте Дзержинского.

«Предварительно установлено, что в результате сильного порыва ветра дерево и столб, стоявшие рядом с жилым домом, упали ребенка, который с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает», — сообщили в Следственном комитете России по Ярославской области.

В детской областной больнице порталу 76.RU сообщили, что пострадавший ребенок находится в травматологии в состоянии средней степени тяжести.

Кадры с места происшествия | Источник: Прокуратура Ярославской областиКадры с места происшествия | Источник: Прокуратура Ярославской области

Кадры с места происшествия

Источник:

Прокуратура Ярославской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

«Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории Дзержинского района Ярославля», добавили в СК.

Ход и результат расследования поставлены руководством регионального следственного управления на контроль.

Пострадавшего увезли в больницу | Источник: Прокуратура Ярославской областиПострадавшего увезли в больницу | Источник: Прокуратура Ярославской области

Пострадавшего увезли в больницу

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Также проверку обстоятельств происшествия начала прокуратура Дзержинского района по поручению прокуратуры Ярославской области.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан,  включая вопросы содержания сетевой компанией осветительного оборудования», — отметили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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корреспондент
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Комментарии
13
Гость
22 минуты
Почему я не удивлён. Когда пишешь в ответственные службы, что дерево представляет опасность, выдают даже порубочный , а потом... Ничего. Наверное, расчет, что само упадет. Так и выходит. Ребенку выздоровления.
Гость
13 минут
Я видел как столбы ставят вдоль Красноборской улицы, сверлят ямку на метр,и поставив столб приминают ногами землю. Это как называется? Сейчас они все под наклоном,можете проверить если хотите.
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