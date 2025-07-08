Обрушится совсем скоро: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

В ближайшие часы в Ярославской области испортится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле и области днем 8 июля резко изменится погода. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, ожидается усиление порывов ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с грозой, ливнем и градом.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов», — предупредили в министерстве.

Телефон экстренных служб: 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле 8 июля погода резко испортится во вторую половину дня. Температура воздуха прогреется до +28 °С.

Погода на неделю

Как сообщают специалисты центра «Фобос», всю неделю в Ярославле будет жаркая погода. При этом почти ежедневно ожидаются дожди, кроме 11 июля.

Во вторник, 8 июля, днем ожидается малооблачная погода, +27… +29 °С, ветер южный, умеренный. Ночью малооблачная погода, небольшой дождь, температура — +18… +20 °С;

в среду, 9 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью — +18… +20 °С, днем — +26… +28 °С;

в четверг, 10 июля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — +17… +19 °С, днем — +29… +31 °С;

в пятницу, 11 июля, в течение суток ожидается ясная погода. Ночью — +19… +21 °С, днем — +31… +33 °С;

в субботу, 12 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью — +21… +23 °С, днем — +31… +33 °С;

в воскресенье, 13 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Ночью — +20… +22 °С, днем — +30… +32 °С.