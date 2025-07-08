Вырывало деревья, валило указатели: показываем последствия мощной грозы в Ярославле
Фото и видео с улиц Ярославля (обновляется)
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8 июля на Ярославль обрушилась гроза. Стихия накрыла город примерно на 15-20 минут, но напор ветра и дождя был таким сильным, что часть улиц ушла под воду, а количество попадавших деревьев, кажется, побило все рекорды.
Показываем последствия непогоды в фото и видео от читателей 76.RU.
Начнем с эпичного видео с уличной камеры, на которой видно, как ветер вырывает деревья в детском саду № 72 в Ленинском районе Ярославля
Источник:
Сергей Панин
На Тутаевском шоссе масса поваленных деревьев
Источник:
читатель 76.RU
Деревья попадали прямо на дорогу на проспекте Октября