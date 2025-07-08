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Происшествия Вырывало деревья, валило указатели: показываем последствия мощной грозы в Ярославле

Вырывало деревья, валило указатели: показываем последствия мощной грозы в Ярославле

Фото и видео с улиц Ярославля (обновляется)

3 405
13 комментариев
Показываем последствия грозы в Ярославле | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПоказываем последствия грозы в Ярославле | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Показываем последствия грозы в Ярославле

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

8 июля на Ярославль обрушилась гроза. Стихия накрыла город примерно на 15-20 минут, но напор ветра и дождя был таким сильным, что часть улиц ушла под воду, а количество попадавших деревьев, кажется, побило все рекорды.

Показываем последствия непогоды в фото и видео от читателей 76.RU.

Начнем с эпичного видео с уличной камеры, на которой видно, как ветер вырывает деревья в детском саду № 72 в Ленинском районе Ярославля

Источник:

Сергей Панин

Ветер повалил дорожный указатель у «Лакокраски» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВетер повалил дорожный указатель у «Лакокраски» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ветер повалил дорожный указатель у «Лакокраски»

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Упавшее дерево в Бутусовском парке | Источник: Сергей ПанинУпавшее дерево в Бутусовском парке | Источник: Сергей Панин
А это на Свердлова | Источник: Сергей ПанинА это на Свердлова | Источник: Сергей Панин
Еще одно упавшее дерево на Чкалова | Источник: Сергей ПанинЕще одно упавшее дерево на Чкалова | Источник: Сергей Панин

Из-за упавших деревьев и веток оборваны троллейбусные провода. Транспорт не ходит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за упавших деревьев и веток оборваны троллейбусные провода. Транспорт не ходит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за упавших деревьев и веток оборваны троллейбусные провода. Транспорт не ходит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С остановки снесло крышу | Источник: АлександрС остановки снесло крышу | Источник: Александр

С остановки снесло крышу

Источник:

Александр

Таким страшно красивым было небо в Брагине | Источник: Варвара МатвееваТаким страшно красивым было небо в Брагине | Источник: Варвара Матвеева

Таким страшно красивым было небо в Брагине

Источник:

Варвара Матвеева

На Тутаевском шоссе масса поваленных деревьев

Источник:

читатель 76.RU

Деревья попадали прямо на дорогу на проспекте Октября

Источник:

Евгения Кокташева

У домов срывало крыши | Источник: НаталиУ домов срывало крыши | Источник: Натали

У домов срывало крыши

Источник:

Натали

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Комментарии
13
Гость
32 минуты
Почти над головой нависли тучи, Налившись чёрной тяжестью свинца. Разряды блещут молний бело-жгучих, Слышны раскаты грома без конца. Внезапно налетевший шквальный ветер, Деревья, словно прутья, лихо гнёт. От ярких вспышек молний город светел И всё вокруг грохочет и ревёт! В секунду всё неистово смешалось - Потоки вод, огонь, безумный гром! Но вскоре и следа здесь не осталось От бури, что шумела за окном. Природа полной грудью снова дышит, А в лужах – отраженье облаков. И капельки дождя блестят на крышах Под свежее дыханье ветерков.
Гость
33 минуты
Всё будет хорошо, не волнуйтесь)))
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