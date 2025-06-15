НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Лето «Хотела выкинуть»: ярославна вырастила экзотическое растение на подоконнике. Как ей это удалось

«Хотела выкинуть»: ярославна вырастила экзотическое растение на подоконнике. Как ей это удалось

Читательница 76.RU Александра раскрыла секреты ухода

3 474
2 комментария
Как вырастить ананас на подоконнике | Источник: читательница 76.RU АлександраКак вырастить ананас на подоконнике | Источник: читательница 76.RU Александра

Как вырастить ананас на подоконнике

Источник:

читательница 76.RU Александра

Читательница 76.RU Александра показала необычное растение, которое ей удалось вырастить дома. У нее на подоконнике красуется настоящий ананас.

Как рассказала Александра, ананас появился в доме еще в 2017 году. Ее супруг просто посадил в горшок верхнюю часть экзотического фрукта, на которой располагаются листья. А он начал расти. Оказалось, что растению не нужны особые условия или удобрения.

«Он неприхотливый. Поливаем водой, один раз пересадили в горшок побольше. На этом весь уход», — поделилась Александра.

Горшку с растением не пришлось искать определенное место в доме. Ананас все эти годы растет на подоконнике у окна.

«Я вообще хотела его выкинуть, этот дурак занимает все окно, а еще у него очень колючие кончики листьев», — призналась Александра.

В грядку читательница 76.RU ананас пересаживать не собирается. Она уверена, что экзотическое растение точно не перенесет зиму.

Ранее мы рассказывали о домохозяйке из Ярославской области, которая выращивает гигантские овощи. Ольга Догадаева ставит рекорды и хвастается урожаем по 300 килограммов.

А вы выращиваете необычные растения?

Да, расскажу в комментариях
Нет, мне такое не по душе
ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ананас Рассада Урожай
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 июня, 12:44
Ну вырастила и вырастила
Гость
15 июня, 17:32
ускоренила ананас, отдала подруге. финик - отдала соседке и его съела кошка. сейчас раздала 6 растений змеиный фрукт, он же салак. ещё 2 фрукта ждёт приезда подруг)))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление