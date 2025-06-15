«Хотела выкинуть»: ярославна вырастила экзотическое растение на подоконнике. Как ей это удалось

Как вырастить ананас на подоконнике Источник: читательница 76.RU Александра











Читательница 76.RU Александра показала необычное растение, которое ей удалось вырастить дома. У нее на подоконнике красуется настоящий ананас.

Как рассказала Александра, ананас появился в доме еще в 2017 году. Ее супруг просто посадил в горшок верхнюю часть экзотического фрукта, на которой располагаются листья. А он начал расти. Оказалось, что растению не нужны особые условия или удобрения.

«Он неприхотливый. Поливаем водой, один раз пересадили в горшок побольше. На этом весь уход», — поделилась Александра.

Горшку с растением не пришлось искать определенное место в доме. Ананас все эти годы растет на подоконнике у окна.

«Я вообще хотела его выкинуть, этот дурак занимает все окно, а еще у него очень колючие кончики листьев», — призналась Александра.

В грядку читательница 76.RU ананас пересаживать не собирается. Она уверена, что экзотическое растение точно не перенесет зиму.

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