«Могла просто загнить»: домохозяйка вырастила самую тяжелую свеклу в России. Что она сделает с овощем

Россиянка вырастила свеклу весом больше 16 килограммов Источник: Ольга Догадаева











Жительница поселка Искра Октября Рыбинского района Ярославской области 35-летняя Ольга Догадаева вырастила самую тяжелую свеклу в России. Об этом сообщает сайт «Международной книги рекордов».

Свекла Giant Beetroot не является определенным сортом. Так называют свеклу, которая может вырасти до гигантских размеров. Вес овоща, выращенного Ольгой Догадаевой, перевалил за 16 килограммов.

Так выглядит овощ-рекордсмен Источник: Ольга Догадаева











Сама Ольга рассказала, что вырастить свеклу-гиганта было непросто.

— Высаживала дома на рассаду в марте. Постоянно переваливала в больший объем, поскольку как только корни осваивали всю землю, свекла переставала расти. Потом в апреле было потепление, и я поторопилась и высадила ее раньше времени в открытый грунт, но наступили заморозки. Пришлось делать ей дополнительное укрытие, — пояснила Ольга.

Несмотря на укрытие, холода отразились на росте свеклы. Овощ перестал прибавлять в размерах. Тогда Ольга постелила вокруг свеклы греющий кабель. Это дало свои плоды.

— Грунт стал прогреваться, и свекла пошла в рост. На протяжении сезона надо было ее укрывать, когда шли сильные дожди. Потому что свекла начинала трескаться от переизбытка влаги и могла просто загнить. Я ее поливала почти каждый день, не считая дни, когда были дожди, — рассказала домохозяйка.

Ольге нужно было поддерживать определенный уровень влажности. Важно было сохранить баланс, чтобы овощ не завял, но в то же время не переборщить с поливом.

— То есть в сильные дожди выбегала, укутывала ее, накрывала. А потом просто следила за ней и подкармливала. И 3 октября мы сделали контрольное взвешивание, и оказалось, что свекла рекордного размера. А 5 октября мы с ней ездили в Иваново, где было официальное взвешивание. Она, правда, «похудела» немножко за пару дней, но там не критично. И в итоге рекорд России! Его, мне кстати, помогли зарегистрировать организаторы гастрономического фестиваля в Иванове. Без них я бы не смогла себе позволить это сделать, — рассказала Ольга.

Ольге помогли зарегистрировать рекорд Источник: Ольга Догадаева

В «Книге рекордов России» указано, что в 2023 году свеклой-рекордсменом стал плод весом в 7 килограммов 730 граммов. Ее вырастила Татьяна Иванова из Красноярского края. Что ж, свекла Ольги с большим отрывом опережает прошлогодний рекорд. Домохозяйка планирует сохранить ее до весны и посадить заново. Ольга хочет собрать семена с овоща.