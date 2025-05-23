Отправить ребенка в лагерь станет дешевле: в России хотят вернуть программу детского туристического кешбэка

Вопрос детского туристического кешбэка признали одним из важных Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В России планируют возобновить программу детского туристического кешбэка для повышения доступности летнего отдыха. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Детский кешбэк — это программа, по которой родители могли вернуть часть денег, потраченных на покупку путевки в детский лагерь. В 2021 году предполагалось возмещение 50%, но не более 20 тысяч рублей. На следующий год программу возобновили, и она действовала с 31 марта по 31 августа 2022 года.

«В прошлый раз детский кешбэк выдавался в руки родителям. Сейчас обсуждается несколько иная схема, когда частично стоимость путевки будет компенсироваться внутри поддержки федеральных или региональных лагерей. То есть деньги будут идти напрямую в лагерь», — сказала Буцкая в беседе с ТАСС.

По ее словам, депутатов устроит любой вариант работы программы. Она отметила, что власти видят высокую стоимость путевок, поэтому вопрос детского кешбэка является одним из наиболее важных.