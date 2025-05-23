Отправить ребенка в лагерь станет дешевле: в России хотят вернуть программу детского туристического кешбэка

В России планируют возобновить программу детского туристического кешбэка для повышения доступности летнего отдыха. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Детский кешбэк — это программа, по которой родители могли вернуть часть денег, потраченных на покупку путевки в детский лагерь. В 2021 году предполагалось возмещение 50%, но не более 20 тысяч рублей. На следующий год программу возобновили, и она действовала с 31 марта по 31 августа 2022 года.
«В прошлый раз детский кешбэк выдавался в руки родителям. Сейчас обсуждается несколько иная схема, когда частично стоимость путевки будет компенсироваться внутри поддержки федеральных или региональных лагерей. То есть деньги будут идти напрямую в лагерь», — сказала Буцкая в беседе с ТАСС.
По ее словам, депутатов устроит любой вариант работы программы. Она отметила, что власти видят высокую стоимость путевок, поэтому вопрос детского кешбэка является одним из наиболее важных.
На пленарном заседании Госдума приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу организации отдыха и оздоровления детей. По мнению депутатов, необходимо принять меры по повышению доступности детского отдыха и оздоровления. Это в том числе предполагает меры по снижению стоимости путевок в лагерь.