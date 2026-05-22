«Были мысли пойти либо могилы копать, либо дворником»: как живет рэпер, набивший еще в школе 48 тату

История парня, который в 23 года набил более 70 татуировок, в нашем видео Источник: Максим Бутусов, Кирилл Кушнов / E1.RU

Будучи еще школьником, екатеринбуржец Владимир Росляков набил себе 48 татуировок. В 2020 году мы писали, что парень хотел быть похожим на американских рэперов и стать знаменитым музыкантом под псевдонимом Big Igibob. Правда, его заветная мечта так и не сбылась.

E1.RU встретились с Владимиром спустя шесть лет. За это время количество тату на его теле увеличилось, а жизнь кардинально изменилась — и, как он признался сам, не в лучшую сторону. Как в 23 года парень начал борьбу с алкоголизмом, смотрите в видео выше .

«Чем я занимаюсь? Алкоголизмом, и всё. Музыка была в моей жизни, пока не забил. Раньше были другие приоритеты: я мог выпить и заниматься творчеством. А сейчас, если я выпью, мне ничего не надо: только YouTube, музыка, ну и пивко».

Сейчас парню пришлось отодвинуть творчество на второй план из-за зависимости. Он признался, что зарабатывает на жизнь в интернете — развивает социальные сети. На собеседования Владимир ни разу не ходил, правда, в последнее время задумался о том, чтобы освоить несколько профессий: