Красотой затмила мать: только посмотрите, как расцвела дочь Синди Кроуфорд. Фото

В 2000 году одна из самых красивых женщин мира Синди Кроуфорд объявила, что уходит из модельного бизнеса. Никаких больше показов, рекламных роликов и обложек, она начинает новую жизнь как любящая мама, жена и домохозяйка. Но мир моды не захотел отпускать ее так просто. Спустя одиннадцать лет имя Кроуфорд снова зазвучало в прессе, когда на сцене появилась ее маленькая копия — дочь Кайя Гербер.

«Не хочу, чтобы она чувствовала конкуренцию со мной»

Кайя не лукавит, ее детство прошло совсем не так, как у сверстников. То, что ее мама — Синди Кроуфорд, она никогда не забывала. То тут, то там на глаза маленькой Кайи попадались мамины снимки, и не всегда, где она одета.

Сама Синди никогда не игнорировала и не отрекалась от своего прошлого. Наоборот, она постаралась привить детям, что всё, что они видят, это нормально и тут нечего стыдиться. В какой-то момент некоторые из лучших работ топ-модель даже повесила в своем доме.

— Для меня это было искусством, — объясняла Кайя. — Это не было вульгарно, это не было объективацией.

У Кроуфорд оставалось множество поклонников, и некоторые из них маниакально ее преследовали. Поэтому маленькая Кайя быстро привыкла, что вокруг нее толпы людей, и не все они фотографируют и пытаются с ней заговорить с хорошими намерениями. Однажды один из сталкеров напал на Кайю и Синди. Мужчину успели задержать, но девочка запомнила этот случай на всю жизнь.

Кроуфорд всегда была против того, чтобы дети шли по ее стопам и строили свою жизнь, пользуясь ее былой славой. Поэтому с детства у Кайи на первом месте была учеба, ведь о каком поступлении в институт можно говорить, когда нет хороших оценок. Поэтому с детства у Кайи на первом месте была учеба. Кроме школы девочка занималась танцами и спортом, но отдельной ее любовью были книги. Она за каникулы прочитывала всю школьную программу и бралась за романы, которые задавали ее старшему брату.

Во взрослом возрасте эта тяга к литературе вылилась в собственный книжный клуб Library Science, к которому может присоединиться любой человек со всего земного шара. Вместе с подписчиками Кайя выбирает современные и малоизвестные романы зачастую молодых авторов, а после проводит открытые обсуждения с актерами, критиками и писателями.

Однако литература, психология, юриспруденция и всё, что когда-либо увлекало Кайю, стало для нее лишь дополнительным увлечением. Карьеру, как бы ни противилась ее мама, Гербер строит в модельном бизнесе. Началось всё, когда девочке было 10 лет. Знакомые фотографы и дизайнеры Синди начали замечать, что ее дочь — копия мамы. Такие же шикарные волосы, похожие черты лица и даже родинка над верхней губой есть.

Первой за идею ввести девочку в мир моды ухватилась Донателла Версаче. Она предложила сделать Кайю лицом детской линии одежды. Кроуфорд сначала сомневалась, но узнав, что Кайя и сама хочет посниматься, дала согласие.

— После того как всё закончилось, я только и могла думать о том, как всё прошло, — вспоминала свой первый модельный опыт Кайя.

Съемки прошли как по маслу. Оказалось, что камера любит девочку, а поклонники Синди с легкостью приняли ее дочку и назвали «представительницей нового поколения топ-моделей». В это число позже также включили Лили Роуз-Депп, Деву Кассель и Лайлу Мосс. Кроуфорд не стала больше возражать и позволила дочке дальше работать моделью, если она хочет.

— Я не хочу, чтобы она чувствовала конкуренцию со мной, хотя иногда дразню ее: «У тебя мои молодые волосы! Отдай мне их обратно», — шутила Кроуфорд.

«Она не дает советов, если ты сам не попросишь»

Вслед за Versace с Кайей захотели поработать Chanel, Prada и многие другие люксовые бренды. В том же 2011 году Гербер снялась для своей первой обложки — и сразу Vogue, правда, пока детский.

К 14 годам ее график был забит показами и съемками, поэтому родителям пришлось перевести ее на домашнее обучение. При этом Синди, зная на собственном опыте, что красота и популярность не вечные, продолжала настаивать, что учеба должна быть на первом месте. Кайя не спорила, ведь она не воспринимала модельную карьеру всерьез и планировала стать юристом после школы.

Осознание, что на самом деле в модельной карьере она надолго, пришло к Гербер после 2016 года, когда ее пригласил посотрудничать модельер и бывший руководитель модного дома Louis Vuitton Марк Джейкобс.

— Я была очень взволнована, когда узнала, что стану лицом Marc Jacobs. Мне позвонили, когда я только вернулась из школы. Не могла поверить, что это правда, пока не начались съемки. Это точно одно из самых приятных воспоминаний! — рассказывала в одном из интервью Кайя.

Джейкобс был в восторге от восходящей звезды. В том же году Кайю назвали моделью года, и она стала постоянной участницей недель моды в Милане и Париже. Так же много, как рекламодателей, у Кайи оказалось поклонников и воздыхателей. Папарацци ловили ее то с одним, то с другим кавалером, но ни одного из них девушка не называла своим возлюбленным.

Первым официальным парнем Кайи стал звезда сериала «Эйфория» (18+) Джейкоб Элорди. Их отношения продлились пару лет, до 2021 года, но даже после расставания пара тепло отзывается друг о друге.

— Она прекрасно ведет себя публично, и я так многому научился у нее о том, как справляться со славой, — благодарил Кайю Джейкоб.

В том же году Кайя подтвердила, что теперь у нее новый роман — с актером Остином Батлером. Молодые люди встречались четыре года, но в 2025 году расстались. Поговаривают, что не последнюю роль в этом сыграла сама Синди. Топ-модель не одобрила, что Остин не готов съезжаться с ее дочерью и делать ей предложение. Тем не менее Кайя всегда подчеркивала, что мама никогда не вмешивается в ее жизнь, это касается хоть парней, хоть работы моделью.

— Она не дает советов, если ты сам не попросишь. Но если вы спросите, будьте готовы к тому, что она будет очень честна, и иногда это трудно услышать, — говорит о маме Гербер.

Сейчас Кайе 24 года. Мысли об учебе и институте пока у нее находятся где-то на задворках. Вместо этого она развивается как модель и актриса, и семья ее в этом полностью поддерживает.

