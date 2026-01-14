НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стиль и красота «Когда папа погиб на СВО, конкурсы красоты стали для нее отдушиной»: как 10-летняя девочка стала «мировой моделью»

«Когда папа погиб на СВО, конкурсы красоты стали для нее отдушиной»: как 10-летняя девочка стала «мировой моделью»

Маруся Фоменко добилась большого успеха

203
Источник:

Городские медиа

Маруся Фоменко из Нижневартовска, несмотря на свой юный — 10-летний — возраст, добилась большого успеха, участвуя в конкурсах красоты. Она завоевала титулы «Красавица Земного Шара» и «Мировая модель» в категории Teen-2025. О своем творческом пути и новых целях школьница рассказала 86.RU.

Маруся с раннего детства занимается танцами, в 5 лет она начала вести авторскую программу на окружном телеканале, а к 7 годам завела социальные сети и стала снимать короткие видеоролики. Параллельно девочка участвовала в fashion-показах, после одного из них ее заметили и пригласили обучаться в модельной школе.

Первый конкурс красоты, в котором участвовала девочка, она сразу же выиграла и завоевала титул «Мисс Снегурочка». Затем были десятки, а то и сотни фотосессий, модных показов и других конкурсов, где Маруся блистательно представила Нижневартовск и ХМАО, получив звание «Красавица Земного Шара», «Мировая фотомодель — 2025» и «Мировая модель» в категории Teen-2025.

«Когда папа погиб на СВО, для нее участие в конкурсах красоты стало отдушиной и способом справиться со стрессом, поэтому я стараюсь поддерживать дочь во всех начинаниях и стремлениях. Погрузившись вместе с ней, я поняла: мнение, что в конкурсах самое главное внешность, — это заблуждение. По крайней мере, в детских конкурсах красоты жюри в первую очередь оценивает талант и артистизм», — говорит мама девочки Юлия Фоменко.

Маруся Фоменко признается, что в будущем хотела бы стать известной моделью или телеведущей. Она планирует окончить школу «Останкино», поучаствовать в конкурсе «Маленькая Мисс Россия» и, конечно, победить.

Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Комментарии
2
Гость
50 минут
Критерии красоты,видимо,очень изменились
Гость
26 минут
на фото взрослая девушка а не десятелетний ребенок
