Как выглядит самый красивый мужчина 2025 года — много горячих фото

Джеймс Бонд где-то тихо плачет в сторонке Источник: kitbutlerr / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы часто рассказываем про самых красивых женщин в мире, только в ноябре выбрали мисс Вселенная — 2025, а до этого назвали мисс Земля — 2025. Однако в фешен-мире не забывают и про мужскую красоту. Каждый год масштабная база манекенщиков Models.com определяет самого красивого мужчину планеты. В шорт-листе — модели со всего мира, которые берут не только внешностью, но и делом: выходят на самые яркие фешен-шоу и работают с топовыми брендами. В 2025 году этот почетный титул забрал британец Кит Батлер.

Если бы Киту вручали драгоценный камень за каждый известный бренд, с которым он сотрудничал, он стал бы не только самым красивым мужчиной-моделью, но и самым богатым. Хотя Батлер вошел в мир моды без особого шума и множества контрактов.

Кита случайно заметил модный скаут, когда тому было 16 лет. В то время Батлер помогал дяде на аэродроме, учился в школе, занимался регби и никогда не ходил на кастинги или конкурсы красоты.

— Бывшая модель по имени Маки училась управлять вертолетом и предложила мне прийти на встречу в агентство. Оно сразу же подписало со мной контракт, — вспоминает Кит.

Родители Кита были учеными и планировали, что сын сделает карьеру в спорте или медицине, но, увидев, как загорелись глаза Кита, не стали противиться. Дав полную свободу, они лишь рекомендовали помнить, что век моделей небесконечен, и настояли, чтобы мальчик начал копить деньги и всегда имел план Б.

— Папа сказал мне, что я могу потратить свою первую зарплату на развлечения, а потом начать откладывать. Я только что сдал экзамен по вождению, поэтому купил себе старую тачку, чтобы ездить на ней и практиковаться, купил часы, которые давно хотел, и потратил деньги на семейный ужин, — рассказал о первом заработке Кит.

Первое время Батлер с трудом вникал в работу модели. Всё, что он знал до этого, ограничивалось кадрами из фильма «Дьявол носит Prada» (18+). Батлер думал, что ничего сложного ему не предстоит: примеряй одежду, фотографируйся, вставай в позы, вот и всё. Как же он ошибался.

Первое, от чего Киту пришлось отказаться, — регби, с которым он когда-то думал связать свою жизнь. На одном из матчей ему повредили лицо, и на съемку пришлось ехать с опухшим и заплывшим глазом. Рекламодатель был в бешенстве и взял другого, а агент Кита запретил ему рисковать своей внешностью и заработком.

Однако на этом проблемы не закончились. Позже Кит на собственном опыте узнал, что, если он хочет получать контракты, придется забыть еще о татуировках, пирсинге и любых экспериментах с волосами. Однажды ради того, чтобы понравиться девушке, он, не подумав, сменил стрижку и на весь сезон попрощался с рекламодателями.

— Я не работал четыре месяца, пока волосы не отросли, — говорит он. — Я сделал одну из самых дорогих стрижек в своей жизни.

Шесть лет Кит снимался в Великобритании, Америке и странах Европы, но до статуса топ-модели ему еще было как до луны пешком. Годом его прорыва стал 2023-й, когда ему предложили поучаствовать в показе люксового бренда Balenciaga. Это была новая лига.

— Когда мне сказали: «Кит, ты утвержден для участия в кутюрной коллекции Balenciaga», я был в отпуске и сказал своему агенту: «Кажется, вы позвонили не тому человеку», — не мог поверить Кит.

Всего один звездный выход, на котором Кит смог показать свой томный взгляд, точеные, словно у статуи, скулы и спортивное тело, и предложения от брендов посыпались как из рога изобилия. Молодой сексуальный британец приглянулся Донателле Версаче, Лине Наир. Ему предложили сотрудничество Prada, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. В том же году его первый раз назвали самым красивым мужчиной-моделью 2023-го по версии Models.com.

Останавливаться на достигнутом парень не планирует. Каждый год он остается звездой Международной недели моды и пополняет список фотографов и дизайнеров, с которыми успел посотрудничать. При этом, по словам самого Кита, былого спортивного азарта в нем совсем не осталось. Для него главное лишь хорошо сделанная работа, а не достижения и награды.

— Я просто считаю себя Китом из Оксфорда, понимаете? Всё остальное — просто дополнение. Мне очень приятно, что мой упорный труд за последние 10 лет был отмечен. Но награды не моя главная цель. Титулы не моя главная цель. Я просто хочу быть довольным своей работой и чувствовать, что я сделал больше, чем просто хорошо выглядел, — признаётся Кит.

Когда у Кита появляется свободное время от командировок и перелетов, он уделяет время чтению, сплавам и, несмотря на запрет, регби, которое теперь у него только для души. Он планирует, что в ближайшее время сможет также получить образование в сфере бизнеса и построить свой собственный бренд одежды.

Несмотря на популярность и загруженный график, Батлер регулярно прилетает в родной город Оксфорд, где у него остались друзья и семья, и там его можно встретить не только в фитнес-зале, но и в пабе за кружечкой пенного.