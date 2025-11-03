«Очень много эмоций»: бортпроводницу из Ярославля признали одной из самых красивых в стране

Елизавета Темиргалиева стала первой вице-королевой в конкурсе «Топ стюардесс — 2025» Источник: Топ стюардесс / Vk.com

28-летняя бортпроводница из Ярославля Елизавета Темиргалиева получила титул первой вице-королевы в конкурсе «Топ стюардесс — 2025». По сути, это второе место.

Финал престижного состязания красоток, работающих в сфере авиации, прошел 2 ноября в столичном культурном центре «Внуково». В этом году конкурс впервые объединил не только стюардесс, но и девушек других авиационных профессий — пилотов, диспетчеров, преподавателей и инженеров.

«Стать первой вице-мисс — это как получить серебряную медаль на Олимпиаде. В первую секунду может быть досада, что не золото, но очень скоро приходит осознание, что это величайший успех, которым можно и нужно гордиться», — поделилась своими эмоциями Елизавета.

Елизавета стала одной из самых ярких участниц конкурса Источник: предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Отбор участниц конкурса начался еще в январе 2025 года. В итоге в финал вышло 29 девушек, которым удалось обойти более полутора тысяч конкуренток: 22 участницы стали лидерами в конкурсе «Топ стюардесс» и семь девушек в конкурсе для представительниц других авиапрофессий «Авиа Мисс».

Темой финального выступления стала «Авиация будущего». Участницам нужно было пофантазировать на тему, какими должны быть стюардессы в будущем. Также девушки представили творческие номера и продефилировали в своей форме.

Елизавета в качестве творческого номера выбрала танец, в котором предстала в образе ожившей космической голограммы Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Впрочем, по словам Елизаветы Темиргалиевой, для нее самым интересным стало даже не столько финальное выступление на сцене, сколько закулисье.

«Там была настоящая жизнь конкурса и самая запоминающаяся его часть», — отметила девушка. — Мы долго готовились и устроили, на мой взгляд отличное шоу. На данный момент очень много эмоций, но преобладает чувство завершенности и благодарности».

Для ярославской участницы закулисье шоу стало не менее интересным, чем выход на сцену в финале конкурса Источник: предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Победительницей конкурса «Топ стюардесс» стала 21-летняя Лилия Дегтярева из Хакасии. А лучшей среди участниц конкурса «Авиа Мисс 2025» стала 34-летняя Дарья Потапова из Архангельска — преподаватель кафедры организации перевозок на воздушном транспорте Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Лилия Дегтярева (слева) и Дарья Потапова Источник: topstewardess.ru

Международный конкурс среди девушек-бортпроводников «Топ стюардесс» проводится с 2014 года. С 2025 года проект получил новое развитие: теперь в нем участвуют не только стюардессы, но и девушки-пилоты, авиадиспетчеры и другие представители авиации. Миссия конкурса — повышение профессионального уровня и мотивации работников авиации, а также привлечение новых людей в профессию.

Напомним, Елизавета Темиргалиева родилась и выросла в Ярославле. Сначала работала в банковской сфере. Но однажды спонтанно решила попробовать себя в качестве стюардессы. Она отправила свое резюме в несколько авиакомпаний. И через некоторое время ее пригласили на работу.

В первый полет в качестве бортпроводницы девушка отправилась в 2019 году. И буквально влюбилась в небо. Именно здесь ей посчастливилось встретить свою любовь. Супруг Елизаветы — пилот. А недавно в семье появился малыш.