НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 755мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Стюардесса-красотка
«Умные решения» в недвижимости
Закроют ли травмпункт
Когда придет зима
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Стиль и красота «Очень много эмоций»: бортпроводницу из Ярославля признали одной из самых красивых в стране

«Очень много эмоций»: бортпроводницу из Ярославля признали одной из самых красивых в стране

Елизавета Темиргалиева стала первой вице-королевой конкурса «Топ стюардесс — 2025»

594
Елизавета Темиргалиева&nbsp;стала первой вице-королевой в конкурсе «Топ стюардесс&nbsp;— 2025» | Источник: Топ стюардесс / Vk.comЕлизавета Темиргалиева&nbsp;стала первой вице-королевой в конкурсе «Топ стюардесс&nbsp;— 2025» | Источник: Топ стюардесс / Vk.com

Елизавета Темиргалиева стала первой вице-королевой в конкурсе «Топ стюардесс — 2025»

Источник:

Топ стюардесс / Vk.com

28-летняя бортпроводница из Ярославля Елизавета Темиргалиева получила титул первой вице-королевы в конкурсе «Топ стюардесс — 2025». По сути, это второе место.

Финал престижного состязания красоток, работающих в сфере авиации, прошел 2 ноября в столичном культурном центре «Внуково». В этом году конкурс впервые объединил не только стюардесс, но и девушек других авиационных профессий — пилотов, диспетчеров, преподавателей и инженеров.

«Стать первой вице-мисс — это как получить серебряную медаль на Олимпиаде. В первую секунду может быть досада, что не золото, но очень скоро приходит осознание, что это величайший успех, которым можно и нужно гордиться», — поделилась своими эмоциями Елизавета.

Елизавета стала одной из самых ярких участниц конкурса | Источник: предоставлено Елизаветой ТемиргалиевойЕлизавета стала одной из самых ярких участниц конкурса | Источник: предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Елизавета стала одной из самых ярких участниц конкурса

Источник:

предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Отбор участниц конкурса начался еще в январе 2025 года. В итоге в финал вышло 29 девушек, которым удалось обойти более полутора тысяч конкуренток: 22 участницы стали лидерами в конкурсе «Топ стюардесс» и семь девушек в конкурсе для представительниц других авиапрофессий «Авиа Мисс».

Темой финального выступления стала «Авиация будущего». Участницам нужно было пофантазировать на тему, какими должны быть стюардессы в будущем. Также девушки представили творческие номера и продефилировали в своей форме.

Елизавета в качестве творческого номера выбрала танец, в котором предстала в образе ожившей космической голограммы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЕлизавета в качестве творческого номера выбрала танец, в котором предстала в образе ожившей космической голограммы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Елизавета в качестве творческого номера выбрала танец, в котором предстала в образе ожившей космической голограммы

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Впрочем, по словам Елизаветы Темиргалиевой, для нее самым интересным стало даже не столько финальное выступление на сцене, сколько закулисье.

«Там была настоящая жизнь конкурса и самая запоминающаяся его часть», — отметила девушка. — Мы долго готовились и устроили, на мой взгляд отличное шоу. На данный момент очень много эмоций, но преобладает чувство завершенности и благодарности».

Для ярославской участницы закулисье шоу стало не менее интересным, чем выход на сцену в финале конкурса | Источник: предоставлено Елизаветой ТемиргалиевойДля ярославской участницы закулисье шоу стало не менее интересным, чем выход на сцену в финале конкурса | Источник: предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Для ярославской участницы закулисье шоу стало не менее интересным, чем выход на сцену в финале конкурса

Источник:

предоставлено Елизаветой Темиргалиевой

Победительницей конкурса «Топ стюардесс» стала 21-летняя Лилия Дегтярева из Хакасии. А лучшей среди участниц конкурса «Авиа Мисс 2025» стала 34-летняя Дарья Потапова из Архангельска — преподаватель кафедры организации перевозок на воздушном транспорте Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Лилия Дегтярева (слева) и Дарья Потапова | Источник: topstewardess.ruЛилия Дегтярева (слева) и Дарья Потапова | Источник: topstewardess.ru

Лилия Дегтярева (слева) и Дарья Потапова

Источник:

topstewardess.ru

Международный конкурс среди девушек-бортпроводников «Топ стюардесс» проводится с 2014 года. С 2025 года проект получил новое развитие: теперь в нем участвуют не только стюардессы, но и девушки-пилоты, авиадиспетчеры и другие представители авиации. Миссия конкурса — повышение профессионального уровня и мотивации работников авиации, а также привлечение новых людей в профессию.

Напомним, Елизавета Темиргалиева родилась и выросла в Ярославле. Сначала работала в банковской сфере. Но однажды спонтанно решила попробовать себя в качестве стюардессы. Она отправила свое резюме в несколько авиакомпаний. И через некоторое время ее пригласили на работу.

В первый полет в качестве бортпроводницы девушка отправилась в 2019 году. И буквально влюбилась в небо. Именно здесь ей посчастливилось встретить свою любовь. Супруг Елизаветы — пилот. А недавно в семье появился малыш.

Также финалисткой международного конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025» стала авиадиспетчер из Ярославля Ирина Чамашкина.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Топ стюардесс Конкурс
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
49 минут
от всей души поздравляю 👍🫶
Гость
34 минуты
На вид все 35…..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление