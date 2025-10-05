Красотка-авиадиспетчер из Ярославля вышла в финал конкурса «Авиа Мисс 2025». Смотрим ее фото

Авиадиспетчер из Ярославля Ирина Чамашкина вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025». Это финишная прямая двух соревнований — конкурсов «Топ стюардесс», в котором принимают участие бортпроводницы, и «Авиа Мисс 2025», где собраны девушки разных профессий, связанных с авиацией. Из 1712 претенденток, подавших заявки на участие, до финала дошли только 32 девушки.
Приехала в Ярославль по работе
Ирине 23 года. Она родилась и выросла в Сыктывкаре. После окончания школы поступила в институт Гражданской авиации в Ульяновске. В Ярославль попала чуть больше года назад после учебы благодаря тому, что в аэропорту «Золотое кольцо» была открыта вакансия по ее специальности.
«Ярославль вызывает у меня чувство восторга. Столько культурных объектов, красивых храмов и монастырей! Очень удобное расположение. Мне нравится, что в любой момент можно съездить в ближайшие города Золотого Кольца и погрузиться в этот особый мир», — рассказала Ирина порталу 76.RU.
По ее словам, основные задачи авиадиспетчера — следить за движением воздушных судов на земле и в воздухе, предотвращать их столкновения, создавать очередность захода на посадку.
«Диспетчер должен быть стрессоустойчивым, внимательным и сосредоточенным. Необходимо уметь быстро принимать решения и оставаться спокойным в нестандартных ситуациях», — отметила Ирина.
«То, что наполняет мою жизнь»
Девушке нравится ее работа. Ирина нацелена на то, чтобы строить карьеру дальше. Но для нее важно расти не только профессионально, но и личностно.
«Книги, путешествия и спорт — то, что наполняет мою жизнь и делает ее яркой», — рассказала Ирина.
В свободное время девушка ездит на экскурсии, читает (ее любимое произведение — «Анна Каренина» Льва Толстого), участвует в лыжных гонках.
«Спорт воспитал во мне стрессоустойчивость, подарил внутренний стержень, который помогает преодолевать трудности и упорно идти к желаемому», — отметила Ирина.
Цель — профессионально вырасти
О конкурсе «Авиа Мисс» Ирина узнала из соцсетей и решила поучаствовать.
«У меня несколько целей в этом конкурсе — раскрыть свой творческий потенциал, профессионально вырасти и внести свой вклад в развитие общества. О профессии авиадиспетчера мало кто знает. Благодаря конкурсу об особенностях работы смогут узнать больше людей», — пояснила Ирина.
Девушка говорит, что от участия в соревновании уже получила океан эмоций.
«Для нас проводили фотосессии, мастер-классы и экскурсии. Благодаря этому была возможность познакомиться с прекрасными людьми, каждый из которых смог поделиться своими знаниями и опытом не только в авиационной сфере, но и в других областях. Считаю, что это бесценно. Для меня большая честь идти рука об руку с девочками-авиаспециалистами и бортпроводниками, каждая из которых профессионал своего дела. Общение с ними открыло для меня новые грани жизни. Я смогла окунуться в мир других авиационных профессий», — рассказала Ирина.
На пути к финалу конкурса Ирину поддерживает ее семья, которую девушка считает своим надежным тылом.
Со 2 октября на официальных ресурсах конкурса стартовало онлайн-голосование за титул «Мисс зрительских симпатий», в котором все желающие могут поддержать понравившуюся участницу. Финал основного конкурса состоится в Москве 2 ноября.
Организаторы конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс» позиционируют его не просто как конкурс красоты. А как проект, объединяющий профессионализм, любовь к небу и стремление вдохновлять других. Миссия конкурса — развитие и поддержка работников авиации, а также привлечение новых специалистов в отрасль. Глобальная цель — популяризация авиации, повышение ее престижа среди молодежи и взрослых.
Напомним, также в финал конкурса вышла стюардесса из Ярославля Елизавета Темиргалиева.