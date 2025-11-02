НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 759мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Семье погибшего выплатят миллион
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Сколько беспилотников сбили
Стиль и красота Истории Кто представляет Россию на конкурсе «Мисс Земля — 2025»: смотрим фото Елизаветы Гурьяновой

Кто представляет Россию на конкурсе «Мисс Земля — 2025»: смотрим фото Елизаветы Гурьяновой

Московская красавица уже прибыла на Филиппины

152
Елизавета уверена: настоящая красота&nbsp;— это не блеск короны, а свет уверенности и доброты внутри | Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Елизавета уверена: настоящая красота&nbsp;— это не блеск короны, а свет уверенности и доброты внутри | Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елизавета уверена: настоящая красота — это не блеск короны, а свет уверенности и доброты внутри

Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

5 ноября 2025 года на Филиппинах состоится международный конкурс «Мисс Земля — 2025». Россию в этом году представит 23-летняя москвичка Елизавета Гурьянова — выпускница магистратуры МГИМО по программе «Спортивный менеджмент».

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Интерес к девушке подогрели не только фотографии, но и ее история. Елизавета с детства занималась спортивными бальными танцами и когда-то призналась университетскому изданию, что мечтает продвигать их в олимпийские виды спорта. По ее словам, этот вид искусства требует такой же выносливости и дисциплины, как и классический спорт.

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Перед финалом конкурса Гурьянова поделилась мыслями в своем телеграм-канале.

«Корона — это не просто корона. Это символ смелости, роста, преодоления границ и веры в то, что для мечты не существует ограничений. Для меня этот путь — не только о красоте. Это о внутренней уверенности, которая сияет ярче бриллиантов. О доброте, которая объединяет. О стойкости, которая формирует характер. Об уме, который вдохновляет. И об искренности, которая делает нас по-настоящему красивыми. Это про жизнь».

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За плечами Елизаветы уже есть несколько титулов: в 2023 году она стала «Мисс Москва», а ранее получила звание «Московская красавица». Кроме того, в 2021-м девушка участвовала в конкурсе «Краса России».

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь Гурьянова готовится представить страну на мировой сцене, и, судя по ее настрою, на Филиппинах будет не только блеск, но и смысл.

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как оцениваете шансы Елизаветы на корону «Мисс Земля — 2025»?

Уверен(а), что победит. Без вариантов!
Есть шансы, что попадет в тройку
Конкуренция сильная, надо сначала остальных посмотреть
ПО ТЕМЕ
Мисс Земля Конкурс красоты Мисс Москва
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
27 минут
а выглядит как мисис многополярного мира
Гость
22 минуты
Очередная жена футболиста .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление