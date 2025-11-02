Кто представляет Россию на конкурсе «Мисс Земля — 2025»: смотрим фото Елизаветы Гурьяновой

Елизавета уверена: настоящая красота — это не блеск короны, а свет уверенности и доброты внутри Источник: liza_guryanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

5 ноября 2025 года на Филиппинах состоится международный конкурс «Мисс Земля — 2025». Россию в этом году представит 23-летняя москвичка Елизавета Гурьянова — выпускница магистратуры МГИМО по программе «Спортивный менеджмент».

Интерес к девушке подогрели не только фотографии, но и ее история. Елизавета с детства занималась спортивными бальными танцами и когда-то призналась университетскому изданию, что мечтает продвигать их в олимпийские виды спорта. По ее словам, этот вид искусства требует такой же выносливости и дисциплины, как и классический спорт.

Перед финалом конкурса Гурьянова поделилась мыслями в своем телеграм-канале.

«Корона — это не просто корона. Это символ смелости, роста, преодоления границ и веры в то, что для мечты не существует ограничений. Для меня этот путь — не только о красоте. Это о внутренней уверенности, которая сияет ярче бриллиантов. О доброте, которая объединяет. О стойкости, которая формирует характер. Об уме, который вдохновляет. И об искренности, которая делает нас по-настоящему красивыми. Это про жизнь».

За плечами Елизаветы уже есть несколько титулов: в 2023 году она стала «Мисс Москва», а ранее получила звание «Московская красавица». Кроме того, в 2021-м девушка участвовала в конкурсе «Краса России».

Теперь Гурьянова готовится представить страну на мировой сцене, и, судя по ее настрою, на Филиппинах будет не только блеск, но и смысл.

