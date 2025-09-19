НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Красотка из Ярославля вышла в финал конкурса «Топ стюардесс». Смотрим ее фото

Красотка из Ярославля вышла в финал конкурса «Топ стюардесс». Смотрим ее фото

Елизавета Темиргалиева обошла более 1,5 тысяч конкуренток

600
Елизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из красивейших стюардесс России | Источник: topstewardess.ruЕлизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из красивейших стюардесс России | Источник: topstewardess.ru

Елизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из красивейших стюардесс России

Источник:

topstewardess.ru

28-летняя красотка из Ярославля Елизавета Темиргалиева вышла в финал конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025». Заключительный этап соревнования объединил лучших участниц двух конкурсов «Топ стюардесс», где соревнуются исключительно бортпроводницы, и «Авиа Мисс 2025», участницами которого являются красотки, работающие в целом в авиаотрасли.

Отбор участниц начался в январе 2025 года. В итоге в финал вышло 32 девушки, которым удалось обойти более полутора тысяч конкуренток.

«От участия в проекте на данный момент я получаю бурю положительных эмоций. Это яркое событие моего личного года. Мне удалось посетить центр подготовки космонавтов в Звездном городке, я „летала“ в Париж на авиатренажере, выиграла в конкурсе на лучшее прочтение стихотворения полет на воздушном шаре. У нас были съемки в федеральных шоу, участие в благотворительной акции для детей и многое другое. С нетерпением жду финал!», — рассказала Елизавета порталу 76.RU.

Елизавета начала работать бортпроводником в 2019 году | Источник: topstewardess.ruЕлизавета начала работать бортпроводником в 2019 году | Источник: topstewardess.ru

Елизавета начала работать бортпроводником в 2019 году

Источник:

topstewardess.ru

Кроме того, Елизавета попала на первую строчку в топ-5 самых красивых стюардесс России по версии издания «Marie Claire». Вместе с ней в списке оказались четыре финалистки конкурса «Топ стюардесс» прошлого года.

Финал конкурса этого года пройдет 2 ноября в Москве. Лучших из лучших выберет жюри. При этом поддержать Елизавету жители Ярославля смогут в онлайн-голосовании за титул «Мисс зрительских симпатий», которое стартует 2 октября на официальных ресурсах конкурса.

Ярославна призналась, что уже получила массу положительных эмоций от проекта | Источник: topstewardess.ruЯрославна призналась, что уже получила массу положительных эмоций от проекта | Источник: topstewardess.ru

Ярославна призналась, что уже получила массу положительных эмоций от проекта

Источник:

topstewardess.ru

Международный конкурс среди девушек-бортпроводников «Топ стюардесс» проводится с 2014 года. С 2025 года проект получил новое развитие: теперь в нем участвуют не только стюардессы, но и девушки-пилоты, авиадиспетчеры и другие представители авиации. Миссия конкурса — повышение профессионального уровня и мотивации работников авиации, а также привлечение новых людей в профессию.

Напомним, Елизавета родилась и выросла в Ярославле. Сначала работала в банковской сфере. Но однажды спонтанно решила попробовать себя в качестве стюардессы. Она отправила свое резюме в несколько авиакомпаний. И через некоторое время ее пригласили на работу.

Финал конкурса пройдет в ноябре в Москве | Источник: topstewardess.ruФинал конкурса пройдет в ноябре в Москве | Источник: topstewardess.ru

Финал конкурса пройдет в ноябре в Москве

Источник:

topstewardess.ru

В первый полет в качестве бортпроводницы девушка отправилась в 2019 году. И буквально влюбилась в небо. Именно здесь ей посчастливилось встретить свою любовь. Супруг Елизаветы — пилот. А недавно в семье появился малыш.

