НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, дождь

ощущается как +12

7 м/c,

зап.

 746мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Испортится погода
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Винит врачей в смерти жены
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Весна Резко испортится погода: для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение

Резко испортится погода: для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение

Чего ожидать в ближайшие часы

478
В регионе резко ухудшится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ регионе резко ухудшится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В регионе резко ухудшится погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославля и области предупредили об ухудшении погоды днем 25 мая. По данным экстренных служб, в регионе ожидаются гроза и усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. По прогнозу, непогода сохранится до 21:00.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в РСЧС.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 25 мая в Ярославле ожидается до +15 градусов, вечером — около +13. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

До конца недели, 31 мая, в городе сохранится прохладная и дождливая погода. К четвергу ночью температура воздуха опустится до +3 градусов, днем ожидается около +7.

Какая погода будет на неделе с 25 по 31 мая | Источник: Погода 76.RUКакая погода будет на неделе с 25 по 31 мая | Источник: Погода 76.RU

Какая погода будет на неделе с 25 по 31 мая

Источник:

Погода 76.RU

По прогнозу, с 1 июня погода должна наладиться. В Ярославле ожидается солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов. Дожди не прогнозируются.

А вы какую погоду больше любите?

Солнечную
Дождливую
У природы нет плохой погоды
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Экстренное предупреждение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем