Резко испортится погода: для жителей Ярославской области выпустили экстренное предупреждение

В регионе резко ухудшится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославля и области предупредили об ухудшении погоды днем 25 мая. По данным экстренных служб, в регионе ожидаются гроза и усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. По прогнозу, непогода сохранится до 21:00.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в РСЧС.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 25 мая в Ярославле ожидается до +15 градусов, вечером — около +13. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

До конца недели, 31 мая, в городе сохранится прохладная и дождливая погода. К четвергу ночью температура воздуха опустится до +3 градусов, днем ожидается около +7.

Какая погода будет на неделе с 25 по 31 мая Источник: Погода 76.RU

По прогнозу, с 1 июня погода должна наладиться. В Ярославле ожидается солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов. Дожди не прогнозируются.