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Весна Самые вкусные и урожайные сорта картофеля — список от агронома

Самые вкусные и урожайные сорта картофеля — список от агронома

Агроном перечислила самые урожайные и вкусные сорта картофеля

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Картошку пора доставать на проращивание | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКартошку пора доставать на проращивание | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Картошку пора доставать на проращивание

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Агроном перечислила самые урожайные и вкусные сорта картофеля. При выборе стоит ориентироваться не только на сроки сбора, но и на содержание крахмала и цвет мякоти.

«Перед высадкой картошку нужно прорастить. Недели за две-три достать из погреба, перебрать и поставить проращиваться при комнатной температуре. Тогда всходы будут хорошими, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Среди сортов стоит обратить внимание на так называемые 40-дневки. Ультраранние сорта. Например, „40-дневку“ или „Импалу“».

Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИсточник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Импала

Суперранний сорт, который дает урожай уже на 40–60 день после всходов. Клубни не самые крупные: клубни 88–150 грамм, а содержание крахмала 10,5–14,5%. Мякоть картошки светло-желтая.

Легенда

Суперранний сорт со сроком созревания в 45–60 дней. Клубни около 110–150 грамм, а содержание крахмала высокое: 12,6–17,1%. Мякоть светло-желтая, а кожура красноватая.

Беллароза

Популярный суперранний сорт с розоватой кожурой. Готов к копке через 45–60 дней. Клубни достаточно крупные: 117–207 грамм, крахмал 12,6–15,7%. Мякоть светло-желтая.

Гала

Один из самых популярных и известных сортов. Раннеспелый картофель готов к копке 70–80 дней. Клубни 100–120 грамм, крахмал 11–13%. Мякоть ярко-желтая.

Адретта

Еще один очень популярный сорт. Но это среднеранний картофель со сроком готовности — 90–100 дней. Клубни 100–150 грамм, крахмал 13–18%, а мякоть светло-желтая.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Огород Картошка Сорт
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