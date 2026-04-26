Пора доставать севок: когда сажать лук и чеснок весной — сроки и правила

Урожай лука зависит от сроков посадки и ухода Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В апреле на даче прибавляется работы из-за первых посадок — на огород пора высаживать лук и яровой чеснок. Эти культуры не просто хорошо выдерживают заморозки, для правильного формирования холод им просто необходим. Собрали всю важную информацию о сроках и правилах посадки весной лука и чеснока.

Когда сажать лук и чеснок весной

Лук весной сажают как только сойдет снег и землю можно будет перекопать. Обычно это срок с 20 апреля по 10 мая, когда температура почвы уже достигает +5 градусов. Не стоит откладывать высадку на более поздний срок, потому что луковице для гармоничного формирования нужна прохлада.

— Лук прекрасно чувствует себя при заморозках, в холоде корневая система хорошо развивается. Если посадить во второй половине мая, то в рост пойдет перо очень быстро, до того как сформируется крепкая корневая система, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Поздние посадки лука часто страдают от луковой мухи и быстро гибнут.

То же самое касается и ярового чеснока, который сажают одним из самых первых весной на огороде. При этом грядку под него нужно сделать за неделю до высадки. Стоит попробовать подкопать землю уже на этих выходных, если снег на участке сошел.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

По данным лунного календаря садовода лук и чеснок лучше всего сажать в апреле: 10, 19, 22, 23, 27, 28-го, в мае: 1, 2, 6, 7, 8-го. Не стоит браться за посадочный материал в апреле: 12, 13, 16, 17, 24, 25-го, в мае: 9, 15, 16-го.

Как сажать лук

Лук можно сажать тремя способами: семенами, севком и рассадой. У каждого из способов свои преимущества. Самые дешевый — семенами. Многие сорта раннеспелые и хорошо вызревают даже при посеве сразу в грунт.

— Рассада — идеальный вариант. Материал чистый, свой, недорогой, но занимает место на подоконнике, — объяснила агроном. — Севок сейчас стоит дорого и его качество оставляет желать лучшего. После покупки обязательно его перебрать, убрать все луковки с пятнами, подгнившие, мягкие.

Луку нужна рыхлая и хорошо удобренная грядка. Лучше всего высаживать лук на место, где в прошлом году росли: огурцы, кабачки, капуста, помидоры, бобовые, тыквы. Нельзя сажать лук второй год подряд на то же самое место, а также туда, где рос подсолнечник, чеснок, кукуруза.

Ширина грядки должна быть около 80 сантиметров для удобства в уходе, ее длина зависит от вашего желания и возможностей. Обязательно внести удобрения на каждый квадратный метр: 30-50 грамм комплексных минеральных удобрений и по 1-1,5 ведра перегноя. По возможности добавить еще и стакан золы.

Расстояние между рядами 20-25 сантиметров, бороздки глубиной 2–4 сантиметра, расстояние между луковками 8-15 сантиметров. Чем больше места у лука, тем крупнее он получится.

— Перед посадкой севок можно обработать слабым раствором марганцевокислого калия. Подержать минут 20 и на грядку. Греть его на батареи от стрелкования смысла особого нет. Здесь во многом это зависит от сорта и ухода, — подчеркнула Людмила Шубина.

Посадка ярового чеснока не отличается от лука. Только грядку лучше готовить примерно за неделю до высадки, и заглублять на 1-1,5 сантиметра больше, чем севок.

После посадки и лук, и яровой чеснок обычно не требуют дополнительного полива, так как ранней весной запасов влаги в грунте достаточно. Полить грядку можно через неделю-две после высадки, если настанет засушливая пора и влаги станет недостаточно. Для удержания воды можно слегка замульчировать грядку торфом.

Чем полить лук и чеснок, чтобы не желтели

Азот весной крайне необходим и луку и чесноку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Озимый чеснок начинает зелень на грядках раньше всех, но торопиться ранней весной со съемом укрытия не стоит. Сошел снег — через неделю можно убирать лапник, солому. А вот мульчу можно оставить, так как она дополнительно удобрит грядки и задержит влагу.

— В начале мая можно убрать все лишнее с грядки и сделать первую подкормку. Перо у чеснока и лука обычно желтеет из-за нехватки азота. И часто дачники увлекаются поливами, что получается болото, — объяснила специалист. — Лучше закрывать влагу, подрыхлив грядки, чем бегать с лейкой.

Поздние посадки могут начать страдать и от луковой мухи. В этом случае мочевина или аммиачная селитра убьет сразу двух зайцев — и от вредителя поможет, и азотом насытит. Важно правильно приготовить раствор — дозировку производитель всегда указывает на упаковке.