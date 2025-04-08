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Весна «Сильный снег, метель»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

«Сильный снег, метель»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

Чего ждать в ближайшие сутки

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8 комментариев
В Ярославской области прогнозируют новый снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют новый снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют новый снегопад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие сутки будет бушевать метель. О непогоде с 10:00 8 апреля до 6:00 9 апреля предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Из-за снегопада на дорогах ухудшится видимость.

«Сильный снег, метель, ухудшение видимости до 300-800 метров, на дорогах местами гололедица и снежный накат ожидаются по Ярославской области и Ярославлю. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны», — обратились власти к жителям региона.

Ранее синоптики сообщали, что ненастье, вероятно, не задержится надолго. По прогнозам во второй половине недели станет теплее, а количество осадков уменьшится.

«Центральная Россия начнет выбираться из ямы холода. В Москве вплоть до среды ожидаются снегопады при дневной температуре 0…+1 градус. Затем осадки приобретут локальный и кратковременный характер, столбики термометров поднимутся до +3 градусов», — отметили в «Фобосе».

Но пока в Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега. Мы показываем последствия непогоды в онлайн-репортаже.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Метель Экстренное предупреждение Прогноз Министерство региональной безопасности
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Комментарии
8
Гость
19 часов
Холодный день, Грустный апрель- Февральская погода. С утра снег сыплет через край- Безумствует природа.
Гость
18 часов
Даешь каждому депутату в руки лопату, для очистки города от снега ⛄ Ярославля!!!
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