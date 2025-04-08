«Начнем выбираться из ямы холода»: когда снова потеплеет в Центральной России

Синоптики рассказали, когда начнет теплеть в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Циклон, который принес в Центральную Россию похолодание и снег, продолжает свирепствовать. По данным специалистов центра «Фобос», во вторник, 8 апреля, он всей своей мощью обрушится на Ивановскую область, где пройдут сильные снегопады.

Однако появились предпосылки к тому, что во второй половине текущей недели ненастье начнет ослабевать, а температура на улице повышаться.

«Центральная Россия начнет выбираться из ямы холода. В Москве вплоть до среды ожидаются снегопады при дневной температуре 0…+1 градус. Затем осадки приобретут локальный и кратковременный характер, столбики термометров поднимутся до +3 градусов», — отметили в «Фобосе».

В Ярославской области, по информации Гидрометцентра России, до 13 часов 8 апреля действует желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей на дорогах и вероятностью налипания мокрого снега.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Теплеть в Ярославле начнет позднее, чем в Москве. Вплоть до субботы, 12 апреля, температура в дневные часы будет держаться на уровне +1… +2 градусов. И только с воскресенья, 13 апреля, столбики термометров начнут подниматься вверх. В самый последний день недели прогнозируют +4 градуса, в понедельник, 14 апреля, — +6 градусов.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю:

8 апреля, вторник: облачно, днем небольшой снег. Сильный северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем: -2… +3 градуса. На дорогах местами гололедица;

9 апреля, среда: облачно, снег. Ветер северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью: -7…-2 градуса, днем: -2…+3 градуса. На дорогах местами гололедица;

10 апреля, четверг: облачно, небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: -7…-2 градуса, днем: -2…+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

11 апреля, пятница: облачно, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью 3 м/с. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: +2 градуса;

12 апреля, суббота: облачно, ночью снег, днем небольшой снег, переходящий в дождь. Ветер западный со скоростью 3 м/с. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: +1 градус;

13 апреля, воскресенье: ночью малооблачно, днем облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 3 м/с. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: +4 градуса;

14 апреля, понедельник: облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой дождь. Ветер южный со скоростью 4 м/с. Температура воздуха ночью: -4 градуса, днем: +6 градусов.