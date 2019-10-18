Как же им не холодно? А романы с игроками бывают? Рассказ девушки из группы поддержки «Локомотива»

Эти девчонки дают огня! Фото: Юлия Неелова

Хоккейный матч — это не только то, что происходит на льду во время игры, а ещё и эмоции болельщиков, и поддержка чирлидерш коллектива «Грация». Сложно представить хоккей без задорно танцующих девушек. Как проходит подготовка к каждому матчу? Флиртуют ли девушки с хоккеистами? И как поддерживать такую спортивную фигуру? Обо всём этом мы поговорили с танцовщицей коллектива «Грация» Анастасией Подковиной.



— Давай с самого начала — сложно попасть в «Грацию»? Вы ведь — звезды не меньше, чем игроки.



— В школе «Грация» занимаются с детства — с пяти лет. Но лишь немногие потом могут занять место в основном составе или танцевать на лестницах. В 16 лет девушка попробует попасть туда, если она хорошо танцует, имеет растяжку и стройную фигуру. Конкуренцию в основном составляют воспитанницы нашей школы. И каждая в этом возрасте спит и видит себя на месте участницы основного состава.

— Есть какой-то секрет, как выделиться?

— В школе есть споры по поводу линии, ведь все хотят, чтобы их заметила тренер и основатель «Грации» Юлия Тихомирова. Но ещё пару лет назад был массовый отбор, и любая девушка от 16 до 20 лет могла стать одной из нас. В самом коллективе конкуренции нет. Мы все танцуем в «Арене», и каждую из нас отлично видно. У нас дружный коллектив, где все готовы друг другу помочь.

У Анастасии есть свой секрет стройной фигуры Фото: Дмитрий Спорышев

— Как проходит подготовка к сезону?

— С июля готовимся к сезону, который начнется только в сентябре. И на протяжении всего этого времени, и во время самого чемпионата у нас обязательны тренировки два раза в неделю. На занятиях мы составляем танцевальные комбинации, подбираем движения под музыку. Если возникает какая-то сложность, то договариваемся о дополнительной тренировке. Танцы обычно ставят или основательница «Грации» Юлия Игоревна или девочки из основного состава, когда у них есть идеи и вдохновение. Когда команда проигрывает, мы расстраиваемся, ведь мы одна семья хоккейного клуба «Локомотив». Нам важно поддерживать команду, большинство песен подбирается именно для неё. Но для зрителей мы также работаем.



— Стройные девчонки, крепкие парни на льду — нельзя не спросить о романах. Бывают?

— Некоторые девушки из группы поддержки общаются с хоккеистами. Иногда игроки даже сами знакомятся. Но если возникают серьёзные отношения, то девушка чаще всего уходит из группы поддержки. Хоккеисту приятнее, когда его девочка следит за игрой из зала, а не танцует. Есть и среди болельщиков поклонники. Почти каждый матч они подходят и просят сфотографироваться. Некоторые пытаются заигрывать, но мы всегда говорим, что у нас есть молодые люди, а некоторые уже даже замужем. Бывает, после хоккея находят нас в соцсетях или пытаются проводить до дома. Но проблем не возникает, так как все болельщики адекватные и понимают слово «нет».

Группа поддержки всегда как большая семья Фото: предоставлено Анастасией Подковиной

— На «Арене» ощутимо прохладно, зрители в куртках сидят, а вам каково?

— Иногда зрители предлагают нам свои куртки или кофты, думая, что нам холодно. Это не так, потому что мы постоянно находимся в движении, и нередко наоборот становится даже жарко. Основной состав всегда танцует или марширует, а девушки на лестнице если и сидят, то всегда исполняют какие-либо движения руками. И наша одежда не такая легкая, как это может показаться на первый взгляд. Есть специальные кофточки, которые можно накинуть сверху.



— Фигуры у вас, конечно, роскошные. Открой секрет, как оставаться в такой форме.

— Каждая девочка сама следит за своим питанием и весом, так как нельзя подобрать один универсальный режим для всех. Помимо тренировок с «Грацией», мы ходим в спортивный зал. Также не следует кушать на ночь. Вот и весь секрет стройной фигуры!

