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Драка на льду. Матч СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция игры

Следим за противостоянием ярославской и питерской команд

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Сегодня будет бой!

Фото: Максим Карпенко

Сегодня в 19:30 в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч полуфинала Западной конференции между СКА и ярославским «Локомотивом». Наша команда обязательно постарается отомстить за обидное поражение в среду и сравнять счет в серии, не дожидаясь домашних матчей. А следить за поединком можно с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции (и стримами в перерывах в нашей группе во «ВКонтакте»).

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Обсуждаем первый период в стриме:

Статистика первого периода

  • Броски: 24-15
  • Броски в створ: 9-10
  • Голы: 1-1
  • Вбрасывания: 8-8
  • Блокированные броски: 2-5
  • Силовые приемы: 5-14
  • Время в атаке: 04:06-02:52
  • Штраф: 6-6

Конец первого периода, счёт равный, 1:1.

Драка! В итоге на лавку едут отдыхать Наиль Якупов у СКА и Александр Елесин у «Локомотива». Каждому — по двойному малому штрафу за грубость.

Вбрасывание у наших ворот, и «Локомотив» рванул в контратаку.

Отличный ответ ярославцев получился, главное — больше не пропускать. До конца периода три минуты, и именно сейчас случилась небольшая стычка за воротами «Локомотива». Однако без удалений.

Забил Антон Каюмов! Ассистент — Григорий Денисенко. Вперед, «Локомотив»!

ГОООООООООООООЛ!!!!!! 1:1, разыграли большинство!

Мы в большинстве! Обидчик «Локо» в прошлом матче Дэвид Рундблад наказан за подножку.

Ярославцам необходимо как можно быстрее отыгрываться и не допускать ошибок у собственных ворот, иначе все может закончиться победой хозяев и счетом 0:2 в серии.

Быстрая контратака привела к голу Михаила Мальцева с передачи Артема Зуба и Ильи Каблукова.

0:1, «Локомотив» пропускает...

Козун только что не успел на передачу справа, позиция была крайне выигрышной.

Алексеев попытался прорваться справа: судья атаку остановил.

Редко «Локомотив» атакует, пытаясь взять не количеством, а качеством. Однако счёт на табло прежний — 0:0.

Ошибка в защите привела к очередной атаке у наших ворот, но бросок у игрока СКА не получился.

Фото: Максим Карпенко

Как опасно справа бросал Коскиранта, но обходится!

А вот и контратака, Хелльберг забирает шайбу.

«Локомотив» слишком часто позволяет проверять на прочность своего голкипера. В какой-то момент Салак может и дрогнуть.

Команды уже сыграли семь минут, пока счёт не открыт, 0:0.

Играем в равных составах.

Салак феерит! Всеми силами не даёт реализовать сопернику численное преимущество!

Первое удаление в матче — Александр Кутузов наказан на две минуты за подножку. «Локомотив» в меньшинстве.

СКА явно не собирается отдавать инициативу: сейчас они отправились в атаку вшестером, сняв голкипера. Даже без броска Хелльберг снова на льду.

Аж два броска подряд в створ нанесли ярославские хоккеисты! Хелльберг, к сожалению, без труда парирует.

Неспокойно у ворот хозяев, но пока команды присматриваются и не совершают активных действий.

В воротах «Локо» Александр Салак, у СКА — Магнус Хелльберг.

Фото: Максим Карпенко

Погнали! Вперёд, «Локомотив»!

Шоу перед матчем:

Фото: Максим Карпенко

Трибуны полны.

Начали раскатку.

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