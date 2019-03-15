Драка на льду. Матч СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция игры

Сегодня будет бой!
Сегодня в 19:30 в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч полуфинала Западной конференции между СКА и ярославским «Локомотивом». Наша команда обязательно постарается отомстить за обидное поражение в среду и сравнять счет в серии, не дожидаясь домашних матчей. А следить за поединком можно с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции (и стримами в перерывах в нашей группе во «ВКонтакте»).
Обсуждаем первый период в стриме:
Статистика первого периода
Конец первого периода, счёт равный, 1:1.
Драка! В итоге на лавку едут отдыхать Наиль Якупов у СКА и Александр Елесин у «Локомотива». Каждому — по двойному малому штрафу за грубость.
Вбрасывание у наших ворот, и «Локомотив» рванул в контратаку.
Отличный ответ ярославцев получился, главное — больше не пропускать. До конца периода три минуты, и именно сейчас случилась небольшая стычка за воротами «Локомотива». Однако без удалений.
Забил Антон Каюмов! Ассистент — Григорий Денисенко. Вперед, «Локомотив»!
ГОООООООООООООЛ!!!!!! 1:1, разыграли большинство!
Мы в большинстве! Обидчик «Локо» в прошлом матче Дэвид Рундблад наказан за подножку.
Ярославцам необходимо как можно быстрее отыгрываться и не допускать ошибок у собственных ворот, иначе все может закончиться победой хозяев и счетом 0:2 в серии.
Быстрая контратака привела к голу Михаила Мальцева с передачи Артема Зуба и Ильи Каблукова.
0:1, «Локомотив» пропускает...
Козун только что не успел на передачу справа, позиция была крайне выигрышной.
Алексеев попытался прорваться справа: судья атаку остановил.
Редко «Локомотив» атакует, пытаясь взять не количеством, а качеством. Однако счёт на табло прежний — 0:0.
Ошибка в защите привела к очередной атаке у наших ворот, но бросок у игрока СКА не получился.
Как опасно справа бросал Коскиранта, но обходится!
А вот и контратака, Хелльберг забирает шайбу.
«Локомотив» слишком часто позволяет проверять на прочность своего голкипера. В какой-то момент Салак может и дрогнуть.
Команды уже сыграли семь минут, пока счёт не открыт, 0:0.
Играем в равных составах.
Салак феерит! Всеми силами не даёт реализовать сопернику численное преимущество!
Первое удаление в матче — Александр Кутузов наказан на две минуты за подножку. «Локомотив» в меньшинстве.
СКА явно не собирается отдавать инициативу: сейчас они отправились в атаку вшестером, сняв голкипера. Даже без броска Хелльберг снова на льду.
Аж два броска подряд в створ нанесли ярославские хоккеисты! Хелльберг, к сожалению, без труда парирует.
Неспокойно у ворот хозяев, но пока команды присматриваются и не совершают активных действий.
В воротах «Локо» Александр Салак, у СКА — Магнус Хелльберг.
Погнали! Вперёд, «Локомотив»!
Шоу перед матчем:
Трибуны полны.
Начали раскатку.