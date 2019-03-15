Драка на льду. Матч СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция игры

Сегодня в 19:30 в Санкт-Петербурге пройдёт второй матч полуфинала Западной конференции между СКА и ярославским «Локомотивом». Наша команда обязательно постарается отомстить за обидное поражение в среду и сравнять счет в серии, не дожидаясь домашних матчей. А следить за поединком можно с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции (и стримами в перерывах в нашей группе во «ВКонтакте»).

