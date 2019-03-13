Счёт открыт. СКА — «Локомотив» в плей-офф КХЛ: идёт третий период. Онлайн-трансляция

Статистика матча

Броски: 52–43; Броски в створ: 27–23; Голы: 1–0; Вбрасывания: 28–22; Блокированные броски: 8–12; Силовые приемы: 24–20; Время в атаке: 10:59–08:00; Штраф: 4–10.



Статистика 3-го периода

Броски: 24–15; Броски в створ: 12–6; Голы: 1–0; Вбрасывания: 10–7; Блокированные броски: 6–6; Силовые приемы: 6–8; Время в атаке: 03:30–02:33; Штраф: 2–2.

