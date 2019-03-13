Счёт открыт. СКА — «Локомотив» в плей-офф КХЛ: идёт третий период. Онлайн-трансляция

За кого болеете?
Ярославский «Локомотив» сегодня продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Соперник в полуфинале Западной конференции — хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга. И соперник неудобный.
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Поехали!
Пока очень неспокойно у ворот Салака — именно он защищает ворота «Локомотива» в сегодняшнем матче.
В офсайд залезли хоккеисты СКА, вбрасывание на спине линии.
Ох, сильно приложили в борт Даниила Мисюля — 93-й номер до сих пор на льду.
Лежит на льду
Сейчас он покидает площадку не без помощи медика команды. Игра продолжается.
Атака «Локо», но голкипер выручает!
Поймали на контратаке наших хоккеистов, однако без заброшенной шайбы. Вбрасывание в зоне ярославцев.
Какой момент был у Осипова! Бросал справа, Хелльберг отразил.
Прошло уже семь минут встречи, и «Локомотив» взял инициативу в свои руки. Пока преимущество по количеству атак именно у нас.
Алексеев хорошо прорвался, попытался передать шайбу из-за ворот, но не удалось. Однако навал ярославцы не останавливают!
Первое удаление в матче — на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой отдыхать отправляется Александр Елесин. У СКА — большинство.
Пока СКА не удаётся даже приблизиться к нашим воротам, численное преимущество не особо помогает.
«Локо» играет в полном составе.
Сейчас СКА провел две крайне опасных атаки подряд, однако Салак распластался в воротах и шайбу не пустил. Шесть минут до конца первого периода.
Опять штраф у «Локомотива» — за подножку удалён Егор Коршков.
Хоккеисты СКА на сей раз гораздо интереснее смотрятся в большинстве: у Салака почти нет времени перевести дух.
Контратаковали — Степан Санников бросал наудачу.
«Локо» вновь в полном составе и идёт вперёд. Как минимум один шанс отличиться у наших хоккеистов был.
Даниил Мисюль едет на скамейку штрафников за подножку, «Локомотив» стал частить с удалениями.
Ярославцы дают много бросать по своим воротам в меньшинстве, но Салак тащит все, что летит в створ!
Минута до свистка на перерыв, в равных составах.
Завершился первый период. Обе команды пытались отличиться, но на табло продолжают гореть нули.
Статистика 1-го периода (СКА — «Локомотив»):
Второй период! Болеем за «Локо»!
СКА с первых минут захватил инициативу и постоянно атакует ворота Салака. Только что тот отразил бросок Михаила Мальцева.
Наши пытаются поймать соперника контратаками, но в итоге даже не могут добраться до чужих ворот.
Два подряд вбрасывания в зоне СКА — однако голевой момент реализовать не удаётся.
«Локомотив», видимо, решил играть вторым номером. Посмотрим, что из этого выйдет.
Пока главное впечатление от второго периода — большое количество остановок. Не совсем понятно, кому это на руку.
Опасно было у ворот Салака! Барабанов искал передачей партнера, но для наших хоккеистов все обошлось. В ответ «Локомотив» неплохо контратаковал, без результата.
О, а вот и первое удаление у СКА. Михаил Мальцев отбывает двухминутный штраф за толчок соперника клюшкой.
«Локо» рвётся отличиться в большинстве, но совсем мало бросает, лишь прессингует.
СКА в полном составе.
Ой, как опасно сейчас издалека бросал Рунблад!
Хозяева плотно засели у ворот «Локо», но ярославцы стоят насмерть. Уже больше половины времени сыграно — счёт все ещё 0–0.
А сейчас был шанс у Красковского, но бросок получился неудачный.
Только что на Прохоркине сфолил Евгений Коротков — две минуты «Локомотиву» придётся играть в меньшинстве. Вбрасывание у наших ворот.
Салак вытаскивает! Справа бросал Павел Дацюк, но наш вратарь вновь на высоте.
В равных составах играем, счёт не изменился.
Ого, а сейчас нас спасает Александр Елесин — он просто встал на пути шайбы!
Опять большое число остановок, вбрасывание у ворот СКА.
Бросок от игрока «Локомотива» — Хелльберг спасает!
Минута до конца второго периода матча.
«Локомотив» несется в контратаку, но без шансов...
Ну вот и второй период подошёл к концу. Счёт не изменился, все ещё 0–0, а вот «Локомотив» заметно прибавил, обратите внимание на статистику.
Статистика после двух периодов:
Броски: 28–28; Броски в створ: 15–17; Голы: 0–0; Вбрасывания: 18–15; Блокированные броски: 2–6; Силовые приемы: 18–12; Время в атаке: 07:29–05:27; Штраф: 2–8
Статистика 2-го периода: Броски: 14–19; Броски в створ: 7–11; Голы: 0–0; Вбрасывания: 9–8; Блокированные броски: 0–2; Силовые приемы: 12–5; Время в атаке: 03:06–03:13; Штраф: 2–2
Третья двадцатиминутка. «Локомотив», вперёд!
СКА атакует с первых минут, однако наши хоккеисты достойно обороняются.
И вновь вбрасывание у ворот «Локомотива». Более того — оно сейчас повторится из-за быстрой остановки.
Наконец побывала шайба на половине СКА, но толку-то... Забить не удаётся, несмотря на все усилия ярославских хоккеистов.
Так, вновь мы в меньшинстве. За подножку двухминутный штраф отбывает Максим Осипов.
Ну и это удаление стало роковым. СКА выходит вперёд: на восьмой минуте третьего периода с передачи Наиля Якупова и Ярно Коскиранты забивает Дэвид Рундблад.
Теперь мы — в роли догоняющих, 0–1.
За матчем на трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге наблюдают
«Локомотив» получил реальный шанс сравнять счёт! Сергей Плотников отбывает штраф, у нас две минуты в большинстве.
Эх, не смогли воспользоваться численным преимуществом: теперь играем в равных составах.
Был шанс у Козуна: прорывался к чужим воротам, но был зажат у борта двумя игроками СКА.
Так, обмен острейшими атаками! Сначала мастерство показал Салак, а потом уже пришлось выручать свою команду Хелльбергу.
Восемь минут до конца игры.
И вновь опасный момент у наших ворот! Слишком часто даём бить сопернику...
Контратака на контратаке! Интереснейший хоккей показывают обе команды, показывают желание биться за победу до последнего.
Ой как красиво «Локомотив» штурмовал ворота хозяев, да вот только не везёт, не идёт шайба в те ворота.
Ярославцы под конец наращивают мощь, ведь явно не хотят уступать в первом матче серии, пусть и гостевом.
Две минуты до конца матча. Как же «Локомотив» хочет отквитать шайбу!
«Локомотив» взял 30-секундный тайм-аут.
В очень напряженном матче против СКА «Локомотив» все-таки упускает победу: исход решила всего одна шайба. 0–1 в матче, 0–1 в серии — теперь играем в пятницу. До встречи на следующем матче!
Статистика матча
Броски: 52–43; Броски в створ: 27–23; Голы: 1–0; Вбрасывания: 28–22; Блокированные броски: 8–12; Силовые приемы: 24–20; Время в атаке: 10:59–08:00; Штраф: 4–10.
Статистика 3-го периода
Броски: 24–15; Броски в створ: 12–6; Голы: 1–0; Вбрасывания: 10–7; Блокированные броски: 6–6; Силовые приемы: 6–8; Время в атаке: 03:30–02:33; Штраф: 2–2.
Сейчас после матча состоится пресс-конференция. Посмотреть её вы можете в стриме в нашей группе «Вконтакте».