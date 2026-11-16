Дмитрий Квартальнов высказался, как «Локомотиву» удалось с разгромом победить «Сочи» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 16 ноября со счетом 3:0. Шайбу в ворота в этот раз забросили железнодорожники Егор Сурин, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. Главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после игры рассказал, как удалось победить.

«Непростая всё-таки была игра. Таких игр многовато бывает в сезоне. Большинство сработало. Две игры на ноль — вратари помогли. Конечно, бывают ошибки, вратари подчистили», — прокомментировал матч главный тренер «Локомотива».

Перед прошлой игрой поработали хорошо. Теория в основном, практики маловато. Дмитрий Квартальнов главный тренер «Локомотива»

Перед матчем с «Сочи» 16 ноября «Локомотив» с разгромом завершил матч против «Драконов» со счетом 5:0. В КХЛ назвали эту победу «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами» самой крупной за семь сезонов.

О драке нападающих

В третьем периоде на матче произошла драка между нападающими: ярославским Артуром Каюмовым и сочинским Дмитрием Овчинниковым. В итоге железнодорожника отправили на скамью со штрафом 20+5 минут. «Сочи» выиграло 3 минуты игры в большинстве. Квартальнов о поведении Каюмова высказался коротко.

«Эмоции зашкаливали, удар в голову… Где-то пропустили. Эмоции нужно держать. Конечно, можно парня понять: получал в последнее время постоянно то там, то тут. Но, согласен, эмоции надо всё-таки держать».

Что говорит тренер «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» отметил, что команда понимала мощь «Локомотива» и готовилась к матчу, однако что-то пошло не так.

«К сожалению, не забили, не реализовали свои моменты. Игра неравных составов решила исход матча. Будем работать. „Локомотив“ — быстрая команда. Чуть-чуть не успевали, проигрывали в скорости», — прокомментировал матч Андрей Миронов.

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